Jubilados denuncian que Pdvsa firmó un acuerdo que reduce sus salarios

Caracas.- Jubilados de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) denunciaron que la empresa firmó este jueves, 26 de enero, un acuerdo con el que se reduce el ingreso salarial de todos los jubilados.

La noticia fue dada a conocer por primera vez por Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), a través de su cuenta de Twitter donde señaló que el acuerdo establece la eliminación del pago de cuatro petros (240 dólares) a los jubilados, y en su lugar se les pagarán 150 dólares o su equivalencia en bolívares.

Freites aseguró que el acuerdo representa una disminución en el pago de 90 dólares por jubilado al mes, lo que en total serían más de 3 millones de dólares.

Por su parte, Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros, aseguró a El Pitazo que se encuentra luchando junto a los demás jubilados para que las disminuciones salariales no se ejecuten. «De hacerlo, como lo tienen planteado, estaremos en las calles de Venezuela y tomaremos los portones de lo poco que queda de Pdvsa».

«Los abusos continuos de la directiva de Pdvsa en contra del personal jubilado han sido de destrucción y muerte por no aportar para tratamientos médicos. Nuestra protección como dirigentes laborales será de manera firme y categórica porque no podemos dejar morir a personas que dieron todo por una empresa y que ahora la empresa no los tome en cuenta en su jubilación», dijo Hernández.

Redacción El PitazoVista_1

