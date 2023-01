Kanye West es investigado por arrojar el celular de una fotógrafa (VIDEO)

A través de redes sociales circula un video en el que aparece el rapero Kanye West en un polémico momento en el que discute con una mujer, misma que está al interior de un vehículo, sin embargo, de un momento a otro el hombre que también es productor, actor, diseñador y empresario estadounidense enfurece y arrebata el celular de la conductora.

De acuerdo con lo informado a través del medio de comunicación especializado en espectáculos en el país vecino del norte, TMZ, se dio a conocer qué ya se encuentra en medio de una investigación con motivo de agresión, luego de qué es visible a través de las pruebas que él se encontraba con una actitud violenta y a la defensiva, la cual se intensificó hasta el punto que intervino de manera física con la mujer.

En el clip de tan solo unos segundos se logra observar cómo la mujer le dice al cantante:?? «¡Eres una celebridad!» pero eso es suficiente para Ye, quien agarra y arroja el teléfono de la mujer a la calle.

Kanye Named As Suspect In Battery Investigation After He Snatched & Threw Woman’s Phone For Taking Photos Of Him Without His Permission #kanyewest #kanye #ye #biancacensori #riristea #entertainmentnews #celebritynews #celebnews #rivetsoro pic.twitter.com/Wo0uwir944

— Rivet Soro (@Rivet_Soro) January 28, 2023