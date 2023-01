El cantautor venezolano Miguel Mendoza, mejor conocido como «Nacho» dijo el viernes que «se queda con el amor que no compra la miseria», tras su controversial visita a la parroquia San Agustín de Caracas.

En mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Nacho escribió: «Me quedo con el AMOR que no compra la miseria. ‘No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien’. R12:21».

El jueves 26 de enero «Nacho» fue expulsado de la comunidad San Agustín, Caracas, luego de tener una discusión con la diputada chavista Rodbexa Poleo.

En videos difundidos en las redes sociales, se ve como Poleo enfrentó a Nacho minutos antes de comenzar un espectáculo que la productora del venezolano había preparado para los habitantes del sector.

Los dirigentes del Psuv le reclamaron a Mendoza su postura política en el 2019 cuando, en medio de los enfrentamientos entre la oposición y funcionarios de seguridad en la frontera colombo-venezolana luego del evento Venezuela Aid Live, él le estrechó la mano al expresidente colombiano Iván Duque y recibió la nacionalidad colombiana.

“Sé un poquito más consciente, sé un poquito más comprometido con la patria y con los venezolanos porque, sabes algo, esto surgió gracias a Dios, pero también a nuestro comandante Chávez y al presidente Nicolás, San Agustín es una parroquia chavista, Nacho”, le reclamó la diputada.

Poleo también acusó a los productores de haber engañado a la comunidad por no haber anunciado con antelación la presentación de Nacho en el evento cultural, y por ofrecerle a los niños una resma de papel, bombillos y marcadores, “¿tú sabes quien sí le ha dado a esta comunidad?, Nicolás Maduro. No te queremos aquí”. “Ellos dijeron que era una sorpresa, que no podían decir quien venía, pero la comunidad está molesta”.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello comentó en su cuenta de Instagram que la acción de la comunidad fue “un ejemplo de pura dignidad. Aquí pueden ver lo que es defender la patria con la moral en alto versus los vende patria que pretenden subestimar a nuestro noble pueblo. Que les quede claro que No Volverán!”.

