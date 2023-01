▷ Mike Pompeo asegura que Trump contempló invadir Venezuela #29Ene

El ex secretario de Estado americano, Mike Pompeo, admitió que la opción de invasión militar a Venezuela siempre estuvo en el tapete para la administración de Donald Trump en su afán por salir del líder del chavismo venezolano, Nicolás Maduro.⠀

La revelación se ventila del libro del exsecretario de Estado y director de la CIA, Mike Pompeo, Never give an inch. Fighting for the America I Love (Nunca cedas una milímetro: Luchando por la América que amo).⠀

«Esperábamos hacerle la vida tan miserable al régimen, que Maduro y sus matones tuvieran que hacer un trato con la oposición», explicó Pompeo.⠀

Ante esto, la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 señaló que investigará “la conspiración que reveló el exsecretario de Estado de Estados Unidos”.

En una nota de prensa la AN/2020 refiere que, en la sesión ordinaria efectuada en la víspera, la segunda vicepresidenta de este Parlamento, la diputada América Pérez, hizo la solicitud de investigación a la Comisión Permanente de Política Interior.

La parlamentaria afín de la administración de Maduro, resaltó que, en su libro, Pompeo confiesa que durante el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) tomaron acciones para involucrarse en asuntos internos de Venezuela.