▷ #VIDEO ¡Llegó a 22 Grand Slam! Novak Djokovic se coronó campeón del Abierto de Australia #29Ene

El tenista serbio Novak Djokovic sigue haciendo historia y este domingo consiguió sumar una gesta más a su trayectoria luego de coronarse campeón del Abierto de Australia 2023, tras vencer por 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) a un combativo Stefanos Tsitsipas, que no encontró la manera de dominar al rey absoluto de este torneo.

Con esta victoria, Djokovic iguala a Rafael Nadal en lo más alto del palmarés histórico de Grand Slam con 22 cada uno, al mismo tiempo que vuelve al número 1 en el ranking ATP relevando al jóven español Carlos Alcaraz.

publicidad

Por su parte, Tsitsipas ha perdido su segunda final de un grande, después de la que perdió precisamente ante el mismo rival en Roland Garros 2021. Tras el encuentro el griego se ha rendido a su rival resaltando que “Djokovic es el más grande que ha cogido nunca una raqueta de tenis”.

El serbio, había sido señalado como “el villano” antes de iniciar el torneo tras unas palabras de Stan Wawrinka a Novak quien comentó que “en una película no puede haber tres buenos«, señalando a Nadal, Federer y Nole, este último respondió “ya no me siento como un villano, que es como me trataron algunos”.

Lee también: ¡Hicieron la heroica! Vinotinto Sub-20 venció a Chile y clasificó al Hexagonal Final del Sudamericano

Con la etiqueta de villano o el malo de la película, el diez veces campeón del Abierto australiano se cuidó mucho de no dejar entrar al público en el partido, se concentró y ahora sigue marcando un hito en la historia del tenis mundial.

Djokovic llega a las 41 victorias seguidas en Australia, de las que 28 son en la capital de Victoria. Se hacen apuestas para saber quién será capaz de pararle.