Aseguran que ley contra las ONG criminaliza a las asociaciones civiles

Más de 120 organizaciones no gubernamentales fijaron una postura de rechazo en relación a la aprobación en primera discusión de una ley de regulación para el ejercicio de las asociaciones civiles en el país.

Durante una rueda de prensa realizada este viernes, distintos representantes de las organizaciones civiles que hacen vida en el país consideraron la nueva ley, impulsada por la Asamblea Nacional, es un instrumento con el que se pretende cercenar el espacio cívico en Venezuela.

«Decir que las organizaciones civiles no existimos viola el artículo21 de la Constitución que señala que no puede haber normas de carácter retroactivo. Porque una vez que las asociaciones se constituyen, existen, y no se puede establecer normas posteriores», aclaró Alí Daniels de Acceso a la Justicia.

El abogado también afirmó que esta situación pone en riesgo la recepción de ayuda humanitaria, pues aunque se hace en el marco de las Naciones Unidas, la ejecución final en la mayoría de los casos es a través de organizaciones no gubernamentales.

«Esta ley no solo nos afecta a nosotros como asociaciones, también afecta a los millones de venezolanos que están enfrentando una emergencia humanitaria compleja. Ya se ha notificado a los relatores de las Naciones Unidas y a los órganos de protección internacional», agregó Daniels.

Exigen protección para representantes de asociaciones civiles

Por otra parte, Andrea Santa Cruz, directora de Civilis, consideró inaceptable que existan actos de represalias en contra de los activistas que participaron en la reunión con el alto comisionado.

Esto luego que la mañana de este viernes detuvieran a la activista María Fernanda Rodríguez, que estuvo el jueves en la reunión con Volker Turk.

«Es muy grave que en el marco de una visita del alto comisionado esta situación se esté desarrollando. En consecuencia, esperamos que el Estado Venezolano libere a nuestra compañera, así como exigimos la libertad de Javier Tarazona. Esta es la consecuencia del cierre del espacio cívico», dijo Andrea Santa Cruz.

