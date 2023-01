EEUU | Exvicepresidente Pence asume su responsabilidad sobre documentos clasificados

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence afirmó en Miami que asume toda la responsabilidad sobre los documentos clasificados hallados en su vivienda de Indiana y que se negó a abandonar el Capitolio durante el asalto de enero de 2021 porque era su «responsabilidad con la Constitución».

Pence mantuvo una charla este viernes en el Centro universitario Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida, donde el presidente y fundador del centro, Carlos Díaz-Rosillo, le hizo varias preguntas antes de que el vicepresidente firmara su libro «So help me God» (Con la ayuda de Dios) a estudiantes y asistentes en general.

Sobre los documentos que Pence descubrió el pasado 16 de enero en su casa de Indiana, donde estaban «por error», según ha dicho el propio vicepresidente, señaló que no sabía que estaban en su residencia, pero que al mismo tiempo eso no es «una excusa».

Great to be at the @cubanmuseum today to meet with leaders and champions for freedom from the Cuban-American community here in Miami! The American people will continue to stand firm for a free and democratic Cuba! pic.twitter.com/zCc9Drm0kc

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 27, 2023