EEUU | Cerca de 200 personas evacuadas de un edifico incendiado en Miami

Cerca de 200 personas tuvieron que ser evacuadas de un edificio en el que unos 75 apartamentos se vieron afectados por un incendio en el área de Miami Gardens, en el Condado de Miami-Dade, situado en el área metropolitana del sur del estado de Florida.

El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade informó este sábado a través de las redes sociales del suceso, provocado por un incendio de grandes dimensiones que se propagó desde el interior de un edificio de apartamentos en el noroeste de Miami-Dade, causando el hundimiento parcial del techo.

Unos 75 apartamentos resultaron afectados y que, consecuencia de ello, unas 200 personas tuvieron que abandonar sus hogares.

El incendio se habría declarado en un edificio construido en el año 1968.

Las autoridades no han dado a conocer todavía el motivo del incendio, pero sí informaron de que ninguna persona resultó herida durante el incidente. EFE

#MDFRInTheNews: On Saturday morning, over 40 #MDFR units responded to #ThreeAlarm apartment fire in Miami Gardens. About 75 apartment units were affected, leaving more than 100 residents displaced. There were no reported injuries.

Story: @MiamiHerald – https://t.co/F83ZT8xOCc pic.twitter.com/mURvuDmUBF

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) January 29, 2023