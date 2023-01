EEUU | Legislatura de Florida anuncia estar «lista» para porte de armas sin permiso

El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, el republicano Paul Renner, anunció este lunes que la cámara está «lista» para aprobar en marzo un proyecto de ley promovido por el gobernador, Ron DeSantis, que permitiría portar un arma de fuego sin necesidad de permiso, algo a lo que se oponen congresistas demócratas y activistas.

Renner hizo el anuncio durante una conferencia de prensa que contó con la presencia de alguaciles de varios condados para respaldar la medida.

«Florida lideró a la nación al permitir el porte oculto, y eso se extiende hoy cuando eliminamos la hoja de permiso del Gobierno para ejercer un derecho constitucional», dijo Renner.

En Florida, los republicanos controlan la legislatura estatal y tienen suficientes votos de su lado para que salga adelante el proyecto de ley, y se espera que pueda aprobarse en marzo.

En abril del año pasado, DeSantis dio un paso más en su agenda conservadora al prometer que firmaría una ley que permita a los residentes del estado portar un arma de fuego sin permiso, algo que denominó «porte constitucional».

Thank you to Speaker @Paul_Renner, Representative Chuck Brannan, and Senator @JayCollinsFL for having the sheriffs today to announce legislation for Constitutional Permitless Carry.

“Our Constitution protects gun ownership rights and the ability to carry a firearm…»

🧵(1/3) pic.twitter.com/K9E93Pdwvp

— Florida Sheriffs Association (@FLSheriffs) January 30, 2023