El dia que Miguel Rojas le salvó un no-hitter a Clayton Kershaw

De los inicios de MIguel Rojas en las Grandes Ligas con Los Ángeles Dodgers, hay un momento inolvidable tanto para el cómo para los presentes y fanáticos televidentes. El 18 de abril del 2014, Clayton Kershaw consiguió lanzar un no-hitter ante los Rockies de Colorado haciendo historia en el Dodgers Stadium.

Sin embargo, probebalmente Kershaw no lo hubiese logrado sin una jugada especial que hizo el venezolano Miguel Rojas desde la zona de foul jugando como tercera base en lo que fue su ano de novato en un momento de mucha densidad en Los Angeles.

En la parte baja de la séptima entrada, con un out y un corredor en segunda (Via base por bola), el ex-jugador Troy Tulowizki conectó un batazo sumamente incomodo por la tercera base, pero no tanto para el novato MIguel Rojas, quien hizo una buena atrapa y un tiro magnífico desde la zona de foul a las manos del inicialista Adrián González.

Video:

Rojas hizo su debut en las Grandes Ligas en el 2014 con Los Angeles Dodgers, con quienes disputó un total de 85 partidos, registrando AVG de .181 con .464 de OPS, sumando 16 anotadas, 27 hits, 1 jonron, 9 remolcadas y 28 ponches. El 11 de diciembre del mismo año mencionado, Rojas fue cambiado junto al infielder Dee Gordon y el lanzador Dan Haren a los Marlins de Miami a cambio de Andrew Heaney, el lanzador Chris Hatcher, segunda Enrique Hernández y el receptor Austin Barnes.

El reencuentro de Miguel Rojas y Clayton Kershaw.

Casi 10 años después, siendo ya un campocorto establecido en el mejor beisbol del mundo convertido en todo un veterano, los Marlins de Miami enviaron a Miguel Rojas a Los Angeles Dodgers a cambio del prospecto Jacob Amaya, haciendo que el venezolano este de regreso a la organizacion que le dio la oportunidad de ser un grandes ligas.

El venezolano Miguel Rojas le envió un mensaje de texto a Clayton Kershaw cuando se enteró de que regresaba a Los Angeles, diciendo que Kershaw es el único jugador que queda en los Dodgers de los que Rojas pudo compartir en el 2014.

“Me acerqué a Clayton Kershaw, él es el único que jugó conmigo en el 2014”, dijo Miguel Rojas a Chris Rose en Chris Rose Rotation. “Quiero decir, creó este vínculo que existirá para siempre. Ese es su único juego sin hits en las Grandes Ligas, sucedió conmigo jugando en la tercera base. Solo quería decirle que no veo la hora de jugar detrás de él”

Cabe destacar que de todos los jugadores del roster de los Dodgers en el 2014, ninguno sigue vistiendo el uniforme del equipo a excepción de Kershaw y ahora Rojas, luego el resto han firmado con otras organizaciones o han sido cambiados,