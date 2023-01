España | Podemos acepta ahora «retocar las penas mínimas» en la Ley Montero

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, alias Pam, ha admitido que ahora Igualdad estaría dispuesto a «retocar las penas mínimas» del Código Penal, siempre que se «blinde» el modelo basado en el consentimiento, que es «el corazón de la ley», en referencia a la ley del sólo sí es sí. De esta forma, Podemos recula tras otro día negro para las mujeres en el que 43 delincuentes sexuales han visto rebajadas sus condenas y otros dos han sido excarcelados.

La secretaria de Estado de Igualdad ha asegurado que desde el Ministerio van a hacer «todo lo posible por llegar a un acuerdo» pero no van a aceptar «ninguna propuesta que ponga en juego el modelo de consentimiento». En este sentido, ha mostrado el rechazo de Igualdad a la propuesta del PSOE de reforma del Código Penal porque «vuelve al modelo anterior que exigía un calvario probatorio a las mujeres».

Rodríguez, alias Pam, ha asegurado que desde el Ministerio de Igualdad han estado trabajando «sin descanso» desde el pasado mes de diciembre y han presentado al PSOE hasta tres propuestas de reforma en materia penal que, a su juicio, «van a dar menos margen interpretativo a los operadores jurídicos a futuro» y «pueden ayudar a aliviar la situación de preocupación social», aunque advierte de que «no va a resolver la situación actual de rebaja de penas».

En todo caso, Ángela Rodríguez ha asegurado que Igualdad «comparte la preocupación social» ante las rebajas de penas a raíz de la aprobación de la ley del sólo sí es sí, que «no es un efecto deseado» y ha lamentado también las «presiones de sectores conservadores» para volver al modelo anterior.

«Como respuesta a la tentación de volver al modelo anterior, tenemos que hacer propuestas alternativas que blinden el corazón de la ley que tiene que ver con el consentimiento, nos estamos jugando que a las mujeres se les vuelva a preguntar si se resistieron y que esa resistencia es lo que demuestre la agresión sexual. No deberíamos permitir volver a este modelo que es profundamente perjudicial para las mujeres», ha subrayado la secretaria de Estado.

«Hemos presentado propuestas, no puedo detallar, pero sí que tenían que ver tanto con la vigencia del derecho transitorio, con su posible ubicación en el título preliminar, como con algún retoque en las penas mínimas que es a las que están huyendo estas sentencias que insistimos en que son una minoría», ha explicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación.

Podemos escéptico con el PSOE

Al mismo tiempo, Rodríguez ha destacado que han estado trabajando en un catálogo de medidas urgentes, entre las que ha destacado, la ampliación del número de agentes policiales para proteger a las mujeres o los juzgados específicos en violencias sexuales.

En cuanto al hecho de que desde el PSOE se haya insistido en que su propuesta de reforma no toca el consentimiento, las responsables de Igualdad se muestran escépticas, ya que precisan que, al introducir la violencia y la intimidación, «se cargan el sistema de consentimiento».

«Aunque no derogues la palabra consentimiento, si introduces otra vez esa inercia judicial de atender a la violencia y a la intimidación, esto se convierte en el calvario probatorio, en una necesidad de resistencia de las mujeres ante esa violencia o intimidación», ha argumentado Rosell, añadiendo que esto es lo que ha llevado a que haya «un 8% de denuncias y un 92% de impunidad y muchas sentencias que van a la mínima».

En cualquier caso, la delegada del Gobierno ha precisado que «el problema no es la rebaja de penas» porque, según ha defendido, estas «no han bajado». La mejor prueba de ello, según ha puntualizado, es que so se someten hechos graves con penas más bajas a la nueva ley «se van a encontrar nuevas agravantes, penas más eficaces de inhabilitación y nuevos delitos antes no definidos».

Por otro lado, Ángela Rodríguez ha insistido en la importancia de los protocolos contra las agresiones sexuales, cuya utilidad, según ha dicho, se ha hecho evidente en casos recientes como el de «Dani Alves o los Premios Feroz». «Qué importante es que haya gente que sepa reconocer que lo que ha sucedido es violencia sexual y poder apoyar a la víctima en ese momento», ha abundado la secretaria de Estado de Igualdad.