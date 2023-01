Ex-lanzador de Yankees y Bravos se retira luego de 14 temporadas

El lanzador relevista Darren O’day mediante su cuenta personal de Twitter anunció su retiro oficial de las Grandes Ligas luego de 14 temporadas con más de cinco organizaciones en tres décadas diferentes.

En vista de que el mercado de relevista cada vez es más exigente a medida que se va volviendo más caro, Darren O’day ya no tiene deseos de seguir luchando contra lesiones y encima un lugar en un roster de un equipo de Grandes Ligas.

It’s been a wild ride that I never thought I’d get to experience, but it’s finally time to hang ‘em up. pic.twitter.com/CewsXhgBYz — Darren O’Day (@DODay56) January 30, 2023

Números de O”day de por vida de Darren O’day.

Darren O’day de 40 años de edad, 6’4 de estatura y 220 libras, vio acción en 644 juegos de por vida, sumando ERA de 2.59, acumulando récord de 41-24 con 155 juegos terminados, 21 salvados, 609 entradas lanzadas, 177 bases por bolas, 632 ponches, 1.22 de WHIP y 4.04 de FIP.

Day era un relevista reconocido no tan solo por sus números, sino por su forma particular de lanzar con su muñeca por debajo de la altura del codo, muchas veces fue su mecánica fue vista como una ventaja a su favor sobre buenos bateadores como Miguel Cabrera, Adrián Beltre y Alex Rodríguez, quienes no tuvieron mucho éxito ante sus envíos.

Video:

In the last decade, ONE pitcher had a career wOBA under .200 on their fastball (min 500 results): Darren O’Day (@DODay56) pic.twitter.com/SaEoW9hPjV — Alex Fast (@AlexFast8) January 2, 2020

Además, Darren O’day fue seleccionado por primera y única vez al Juego de Estrellas en la temporada 2015 de la MLB. A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, Oday lanzó para Los Angelinos de Anaheim, New York Mets, Rangers de Texas, Orioles de Baltimore, New York Yankees, Bravos de Atlanta.