Foro Cívico urge seguimiento a OIT para garantizar acuerdos tripartitos

Caracas.- La ONG Foro Cívico manifestó este lunes, 30 de enero, la necesidad de seguimiento permanente en el país por parte de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para garantizar el cumplimiento de los acuerdos tripartitos pendientes que retoma el Foro de Diálogo Social, encuentro que se reanuda esta semana con participación del gobierno de Nicolás Maduro, sector empresarial y sindicatos.

Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), y Keta Stephany, de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), como voceros de Foro Cívico, advirtieron sobre la necesidad de soluciones urgentes en materia sindical y de convenios laborales, que allanen la ruta para un acuerdo nacional de reinstitucionalización.

«Hemos visto cómo las movilizaciones multitudinarias de inicio de año reafirman las demandas de salarios dignos indexados, libertad sindical y la generación de empleo productivo con protección social, en el marco de una institucionalización que garantice el Estado de Derecho», destacó Stephany.

Diálogo ante la OIT sobre salario mínimo: las propuestas claves de los sindicatos

En septiembre de 2022, cuando se llevó a cabo en Caracas la segunda sesión presencial del Foro de Diálogo Social, la OIT recomendó a la administración de Maduro ejecutar los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los convenios 26, 87 y 144.

El organismo internacional recomendó al gobierno de Maduro -representado por el Ministerio de Trabajo en el Foro de Diálogo Social- ajustar la política de diseño de fijación de salario mínimo para que no se trate de una medida unilateral; garantizar el respeto a la libertad sindical y no eludir la consulta tripartita al momento de tratar los asuntos vitales para el sector laboral.

«Es necesario haya un funcionario de la OIT en el país para un seguimiento permanente, un garante, como sucede con otras instancias de la ONU en Venezuela (…) no estamos para que jueguen con el movimiento sindical y laboral», puntualizó Zambrano.

Los voceros de la ONG exhortan a lo actores del tercer encuentro presencial del Foro de Diálogo Social a acordar soluciones urgentes, en medio de altos niveles de conflictividad social, cuando se han registrado más de 400 protestas de sectores laborales y sindicales por reivindicaciones salariales.

«Urge sincerar las relaciones de institucionalidad que debe tener el país de manera transparente y apegada a la Constitución. Hacemos votos para que ese Foro de Diálogo Social que se lleva a cabo esta semana le permita al Estado tener herramientas para satisfacer las necesidades de la población que son una obligación en ejercicio de Gobierno y de funciones de Estado», añadió Cusano.

Información e incremento salarial

El gobierno de Maduro no incrementa el salario mínimo desde marzo de 2022. El ingreso mínimo legal en Venezuela, equivalente a poco más de 5 dólares -según el tipo de cambio oficial-, es el más bajo de la región. Esa realidad es uno de los detonantes de las multitudinarias protestas de diversos sectores laborales en el inicio de 2023.

En ese contexto, se espera que el tercer encuentro del Foro de Diálogo Social, el cual se celebra en la isla de Margarita con la participación de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), permita avanzar en el diseño de un esquema remunerativo viable. Sin embargo, el gobierno debe atender las demandas de información, según destaca Stephany.

«Los actores han exigido información para diseñar un método de fijación de salario mínimo: datos sobre el presupuesto nacional, la nómina de la administración pública, las perspectivas económicas. Es decir, lo necesario para un análisis completo», resaltó Stephany.

Directivo de la CTV: Maduro usa mesa tripartita con OIT para ganar tiempo

Cusano puntualizó que el Foro de Diálogo Social puede ser el espacio de discusión para el diseño de un fondo de estabilización macroeconómica, resultado de un consenso entre el Gobierno, sector empresarial, sindicatos y gremios

«En este momento podemos contar con un actor que puede ayudar en ese diseño. La discusión sobre el salario mínimo es mucho más compleja que el monto, el problema es que los aumentos no vienen acompañados de políticas. Dudo que en este momento no haya funcionarios públicos preocupados porque la situación actual cambie», agregó Cusano.

Zambrano enfatizó que es el Gobierno quien se reserva la medida de aumento salarial ante las exigencias de las partes y los diversos sectores. «Eso hay que dejarlo claro».

Sin llamar a paro nacional

Stephany y Zambrano, ambos voceros de sectores sindicales y gremiales, fueron enfáticos en resaltar que desde el el movimiento sindical organizado no existe un llamado a para nacional.

«Si nosotros estamos dialogando y hemos ido a todas las instancias, incluida la Presidencia de la República porque hablamos con el propio presidente Maduro, nosotros no tenemos ninguna carta bajo la manga. En el movimiento sindical organizado no está planteado un esquema de confrontación. Nosotros no estamos llamando a un paro nacional», resaltó Zambrano.

Mosca, compañeros, ¡viene la OIT!

La representante del sector educativo universitario recalcó que un paro nacional no es parte de una estrategia laboral. «El paro es una forma de lucha. En este momento quien tiene paralizada la educación básica, por ejemplo, es el Estado. Paralizar lo que ya tiene semiparalizado el Estado no es una estrategia en este momento».

Zambrano destacó, además, la necesidad de que las partes acuerden soluciones para que las organizaciones sindicales se legitimen de forma libre. «Es una exigencia de las bases, quieren actores legítimos».

Jesús Abreu MenaGran Caracas

