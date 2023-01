México | Djokovic vuelve a la cima del ranking ATP; Sabalenka No. 2 en la WTA

MELBOURNE, Australia (AP) — El campeonato del Abierto de Australia de Novak Djokovic lo devolvió el lunes a un lugar bastante familiar: el número 1 en el ranking ATP.

Su ascenso de cuatro lugares desde el No. 5 para reemplazar a Carlos Alcaraz en el No. 1 es el salto más grande al primer puesto en los 50 años de historia de las clasificaciones computarizadas de tenis masculino.

“Nunca se sabe cuánto tiempo más te queda, así que, por supuesto, alimento y celebro estos momentos de volver a ser el No. 1 y campeón de Grand Slam”, dijo Djokovic, de 35 años, luego de vencer a Stefanos Tsitsipas por 6-3. , 7-6 (4), 7-6 (5) en la final en Melbourne Park el domingo por la noche, “incluso más de lo que he tenido, tal vez nunca en mi carrera. No lo doy por sentado”.

El primer título importante de Aryna Sabalenka la llevó del No. 5 al No. 2, el mejor de su carrera, igualando el No. 2 en el ranking de la WTA, solo detrás de la tres veces campeona de Major Iga Swiatek.

Ons Jabeur, dos veces finalista en Slams en 2022, pasó del No. 2 al No. 3, seguida por la No. 4 Jessica Pegula, la No. 5 Caroline García y la No. 6 Coco Gauff.

La jugadora a la que Sabalenka venció en la final del Abierto de Australia del sábado, Elena Rybakina, hace su debut entre las 10 mejores en el No. 10, en lugar del No. 25.

Esto marca la semana 374 de Djokovic liderando la ATP, lo que se suma a su récord. Obtuvo un décimo título en el Abierto de Australia y empató a Rafael Nadal con 22 trofeos de Grand Slam.

Alcaraz se deslizó al No. 2. Se había convertido en el hombre más joven en ser el No. 1 cuando asumió el cargo a los 19 años después de ganar el US Open en septiembre pasado. Alcaraz se perdió el Abierto de Australia por una lesión en la pierna.

Nadal, quien se lastimó el flexor de la cadera izquierda durante una derrota en la segunda ronda ante Mackenzie McDonald de los Estados Unidos, cayó del No. 2 al No. 6.

Tsitsipas pasó del No. 4 al No. 3 debido a su actuación en Melbourne; habría sido el número 1 por primera vez si hubiera logrado ganar el título. Casper Ruud, dos veces subcampeón de Grand Slam que perdió en la segunda ronda ante Jenson Brooksby de los Estados Unidos, pasó del No. 3 al No. 4. Andrey Rublev es el No. 5 después de llegar a los cuartos de final.

Entre los 20 primeros por primera vez está Tommy Paul, un estadounidense de 25 años que alcanzó su primera semifinal de Grand Slam antes de salir contra Djokovic. La actuación de Paul en Melbourne lo elevó 16 lugares del No. 35 al No. 19.

Es uno de los 10 hombres estadounidenses en el top 50 , algo que sucedió por última vez en 1995.

KJ