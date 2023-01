Murió Lisa Loring, la primera actriz que dio vida a la mítica Merlina

Lisa Loring, actriz que dio vida a Merlina en la primera versión de la popular serie de televisión La Familia Addams, falleció a los 64 años de edad, informó este lunes The Hollywood Reporter.

Loring murió la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, dijo su hija Vanessa Foumberg a la revista.

Famosa como la primera Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión, también interpretó a Merlina Addams en la película para la televisión realizada en 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns, según el medio.

«Se fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) cogidas de la mano», dijo su hija tras el fallecimiento.

Según explicó The Hollywood Reporter, Loring se hizo popular por su interpretación de la peculiar Merlina en la comedia negra que emitió la cadena ABC La familia Addams, un papel que asumió en 1964.

Aunque interpretó al personaje durante solo dos años, marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que ha vuelto a popularizarse gracias a la exitosa serie de televisión que actualmente emite Netflix y donde el papel es interpretado por Jenna Ortega, quien recrea un famoso baile de Loring.

Fuente: El Nacional