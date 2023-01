Perú | Congresista Alejandro Cavero votará en contra del adelanto de elecciones para 2023

El parlamentario mantendrá su postura de votar en contra del adelanto de elecciones para este año.

No cambiará su opinión. El legislador de la bancada de Avanza País, Alejandro Cavero, señaló que votará en contra de la reconsideración para el proyecto de ley que adelantaría las elecciones generales para este 2023. El debate se realizará hoy en el Parlamento, con el antecedente del mensaje a la Nación de la presidente de la República, quien pidió a los congresistas reconsiderar sus votos.

Como se sabe, la jefa de Estado, Dina Boluarte, brindó un mensaje a la Nación, en el que pidió a los legisladores aprobar una ley para que los comicios se adelanten para este año. En caso el Congreso le dé una negativa a este proyecto de Ley, el Poder Ejecutivo presentará dos proyectos legislativos con carácter de urgencia para realizar los comicios este año.

Por su parte, el parlamentario Alejandro Cavero se presentó en un programa televisivo, junto a la parlamentaria de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán. En el programa comentaron sobre el mensaje a la Nación de Boluarte y sostuvieron su postura sobre un adelanto de elecciones generales para este 2023.

“Yo creo que la presidenta ha demostrado que no está en capacidad y tirar la papá caliente al Congreso. La presidente debe ser respetuosa de lo que el Parlamento pueda decidir. Finalmente, se habla de un sentido de urgencia al 2023, también esta reconociendo implícitamente que hay ese sentido de urgencia por la Asamblea Constituyente, cosa que dijo que no iba a respaldar. Creo que lo que hace es irresponsable…. Yo creo que este adelanto de elecciones como sea, en las condiciones que sean es irresponsable. No solucionan la crisis políticas para el país”, señaló el parlamentario.

Además, se conoce que el congresista Alejandro Cavero, junto con su bancada, vienen impulsando reformas políticas y electorales que esperan concretar antes del adelanto de elecciones. Este paquete de reformas incluyen reelección congresal, bicameralidad, recorte de mandato parlamentario, voto voluntario, entre otros.

Mensaje a la Nación de Dina Boluarte

La presidente de la República brindó un mensaje a la Nación este domingo donde le exigió al Parlamento aprobar el adelanto de elecciones para este año. Caso contrario, el Poder Ejecutivo presentará dos proyectos legislativos para concretar el adelanto de los comicios electorales y cambiar la actual Carta Magna en la Comisión de Constitución del próximo Congreso. Esto, debido a las violentas protestas en Lima.

“Si mañana (lunes 30 de enero) no prospera el adelanto de elecciones para el 2023, el Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia”, señaló la mandataria en su mensaje a la Nación.

Por su parte, Alejandro Cavero señaló que no está de acuerdo con la petición de la mandataria y expresó que debe poner orden en el país, no ceder ante la presión de violentos protestantes.