España | Bélgica debe entregar a Puigdemont a España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y aclara que Bélgica no se puede negar a entregar al ex presidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y contra sus exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, tras la nueva euroorden emitida por malversación después de que entrara en vigor la derogación del delito de sedición.

El TJUE ha hecho pública su sentencia este martes y ha dictaminado que con la nueva euroorden Bélgica no se puede negar a entregar a Puigdemont alegando un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo si no se demuestran problemas sistémicos de independencia judicial en España. Y en nuestro país no existen deficiencias generales en materia de Estado de derecho, tal y como ha dicho la Comisión Europea y reconoce incluso Bélgica.

