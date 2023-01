Estrenos para febrero en Netflix, HBO Max, Disney +y Amazon

Pantera negra: Wakanda por siempre; El Imperio de la luz, Tu casa o la mía y You, son algunos de los títulos más esperados es las plataformas de streaming

Para el mes de febrero, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus ofrecerán un catálogo de nuevas películas, series y documentales. La categoría de estrenos que más destaca este mes por celebrar el Día de San Valentín son las comedias románticas.

Netflix tiene previsto el estreno de esperadas series como You, protagonizada por el actor Penn Badgley que lanzará su cuarta temporada. También estrenará la comedia Tu casa o la mía, que significa el regreso de la actriz Reese Witherspoon a la pantalla chica.

Entre los estrenos de Disney Plus para febrero está la película del superhéroe de Marvel Pantera negra: Wakanda por siempre. La actriz guayanesa Letitia Wright fue la encargada de interpretar a Shuri, la princesa de Wakanda.

Por su parte, HBO Max estrenará la película El imperio de la luz, protagonizada por la artista Olivia Colmann, quien ganó el premio Oscar como Mejor actriz en dos ocasiones.

Amazon Prime Video incluirá su lista de estrenos de febrero la serie de “comedia negra” El consultor, protagonizada por el actor Christoph Waltz.

En El Diario realizamos una lista de los nuevos títulos que tendrán Netflix, Disney Plus, HBO Max y Amazon Prime.

Netflix

Películas

–Infiesto (3 de febrero)

-Tu casa o la mía (10 de febrero)

-Re/member (14 de febrero)

Serie

-Freeridge, temporada 1 (2 de febrero)

–Mi papá el cazarrecompensas intergaláctico, temporada I (9 de febrero)

-You, temporada 4 (9 de febrero)

-Batalla de amor, primera temporada (10 de febrero)

–Todas las veces que nos enamoramos, temporada I (12 de febrero)

–La ley de Lidia Poët (15 de febrero)

-La primera vez (15 de febrero)

-La familia Upshaw, temporada 3 (16 de febrero)

–Triada, temporada 1 (22 de febrero)

Documentales

-Bill Russell: Leyenda (8 de febrero)

-Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur (22 de febrero)

-Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix, temporada 5 (24 de febrero)

Disney Plus

Película

-Pantera negra: Wakanda por siempre (1° de febrero)

Serie

-La chica invisible, temporada 1 (15 de febrero)

-Fleishman está en apuros, temporada 1 (22 de febrero)

-Call It Love, temporada 1 (22 de febrero)

Amazon Prime Video

Películas

-Somebody I Used to Know (1° de febrero)

-La Bestia (7 de febrero)

-Halloween ends (14 de febrero)

Serie

-Harlem, temporada 2 (3 de febrero)

-Star Trek Picard, temporada 3 (17 de febrero)

-Carnival Row, temporada 2 (17 de febrero)

-El consultor, temporada 1 (24 de febrero)

HBO Max

Películas

-El imperio de la luz (7 de febrero)

Series

–Harley Quinn (9 de febrero)

-Last Week Tonight (19 de febrero)

Documental

-All That Breathes (7 de febrero)

