Julieta Brodsky: “Hay que tender puentes con esas nuevas generaciones que ven muy lejano el golpe de Estado”

El 11 de septiembre se cumple medio siglo del golpe de Estado militar de Augusto Pinochet, que derrocó al Gobierno del socialista Salvador Allende. La conmemoración encuentra a Chile en pleno proceso constitucional para enterrar la Carta Magna heredada de la dictadura, tras el rotundo rechazo de la primera propuesta. Julieta Brodsky, ministra de Cultura del Gobierno de Gabriel Boric, es la encargada de liderar los hitos -habrá uno cada mes- que se realizarán a lo largo del país para recordar a las víctimas y reflexionar sobre lo ocurrido. “Nuestra idea no es acaparar la conmemoración”, aclara Brodsky, en una entrevista concedida el pasado jueves en su oficina ubicada en el octavo piso del ministerio, en pleno centro de Santiago.

Pregunta. Los 30 años del golpe estuvieron marcados por el “nunca más” del Ejército y los 40 por los cómplices pasivos. ¿Qué esperar para los 50?

Respuesta. La conmemoración de los 50 años implica múltiples desafíos. El Chile de 2023 es muy distinto al de 1973. Para nosotros es muy importante instalar en el centro de nuestra cultura y del debate público el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Pero además de recordar y homenajear a las víctimas, tiene que ser un espacio de encuentro con las nuevas generaciones que no nacieron en dictadura y que no vivieron sus consecuencias. Es un gran desafío porque tenemos que tender puentes con esas nuevas generaciones que hoy día ven muy lejano lo que fue el golpe de Estado. Generaciones que distintos estudios muestran que han ido perdiendo la valoración por la democracia y que se empieza como a flexibilizar la idea de un posible régimen autoritario. Tenemos que lograr convocar distintas miradas y voces que quizá no han estado tan visibles y desde esa diversidad poder proyectar un futuro como sociedad.

P. La última encuesta CEP arrojó que solo el 49% cree que la democracia es el mejor sistema y el autoritarismo avanza ¿Cómo van a impulsar la revalorización de la democracia?

R. Como gobierno tenemos que construir espacios para generar ese diálogo intergeneracional. Por un lado, que sean convocados por nosotros, pero también generar las plataformas para que los produzcan distintos actores de la sociedad: desde los distintos poderes del Estado, las universidades, los centros pensamientos, la sociedad civil, las comunidades, etc. También enseñar sobre lo que ocurrió. Hay un eje de la programación que son los Recorridos de Memoria, que esperamos que no solo se den en los lugares emblemáticos, sino también en las juntas de vecinos, en las casas. Queremos hacer un llamado amplio para que las comunidades se organicen y puedan generar estos recorridos. Y por supuesto los contenidos culturales, artísticos, patrimoniales, son un espacio que nos pueden permitir generar esas reflexiones. Nuestra idea no es acaparar la conmemoración.

P. Además de los diálogos, ¿se realizará un acto pensado en dejar un legado?

R. Creemos que esta conmemoración pueda dejar un legado futuro, pero no es posible anunciarlo aún porque está en proceso. Tiene que ver con los desafíos que enfrentamos en el futuro, que son temas ecológicos. Un monumento que tenga un componente natural porque una de las líneas de reflexión que hemos tenido es que la democracia es muy similar a una flor. Es algo que tenemos que cuidar, regar día a día, darle cariño, y es algo que simboliza de alguna forma plantar una semilla de memoria para poder construir y cosechar futuro, democracia.

Julieta Brodsky.SOFÍA YANJARÍ

P. A 50 años del golpe, ¿cuáles son las principales deudas pendientes que tiene el Estado chileno?

R. Todavía está la búsqueda de los familiares de los detenidos desaparecidos. Hay deudas en materia de justicia que no nos compete a nosotros como ministerio, pero sí hay ciertos compromisos desde nuestro programa de gobierno. Deudas en materia de reparación a través de programas que hay que mejorar o rediseñar. Por supuesto, no todo lo vamos a poder lograr este año, pero sí dar señales muy claras de avances en ese sentido.

P. ¿El Gobierno presentará avances este año en estas materias?

R. Sí, pero no puedo dar tanta claridad porque el ministerio de Justicia es el que está más a cargo de la política pública relacionada a la conmemoración y nosotros los hitos, actividades culturales y de obras públicas.

P. ¿Qué hitos puede adelantar?

R. Vamos a iniciar este proceso conmemorativo con el lanzamiento del sello en febrero. Queremos que los hitos sean muy descentralizados. La idea es hacer algo en el marco del 8 de marzo, relacionado con las memorias de las mujeres, del feminismo. También habrá un homenaje a (el compositor asesinado) Jorge Peña Hen, en La Serena, con las orquestas juveniles e infantiles. Otros más solemnes y políticos en el Palacio de La Moneda, sobre todo más cerca del 11 de septiembre. Además, habrá hitos internacionales que se están coordinando con las embajadas en el exterior y con algunos gobiernos que han mostrado interés, y hay mesas regionales trabajando con organizaciones de derechos humanos en diversas actividades, como la entrega de inmuebles.

P. ¿Habrá diálogos presidenciales con personalidades extranjeras?

R. Sí, eso es algo que se está diseñando. La idea es traer personalidades del mundo de la cultura y de la política a reflexionar sobre este tema porque las amenazas a la democracia no son algo que esté ocurriendo solo en Chile. Es importante generar esa concientización a través de figuras potentes -no puedo dar nombres-. pero se está pensando que vengan en distintos meses del año. El golpe del 73 no solo afectó a los chilenos, sino también a toda una generación internacional, sobre todo a los movimientos de izquierda, progresistas.

P. Usted se ha reunido con los partidos de gobierno para abordar la conmemoración ¿Se ha reunido con (la coalición de derecha) Chile Vamos?

R. Todavía no hemos tenido reuniones oficiales, pero sí hemos estado en conversaciones, sobre todo a través de (el periodista y escritor) Patricio Fernández. Él se ha juntado con distintas personalidades, tomando e incorporando visiones, para entender cómo se está viendo esta conmemoración desde estos sectores. Esperamos reunirnos pronto con ellos porque efectivamente el respeto a la democracia y los derechos humanos nos debe comprometer a todos y todas.

P. El presidente Boric quería conmemorar los 50 años con una nueva constitución, pero se rechazó el proyecto ¿Cuánto marca esta fecha el nuevo proceso constitucional?

R. Va a marcar la agenda política y conmemorativa de alguna forma. Esperamos realmente que esta sea la oportunidad para tener una Constitución renovada, que pueda enfrentar los desafíos que tenemos hoy y los futuros, en términos democráticos, climáticos, de integrar a los sectores más postergados y que nos haga sentir a todos orgullosos. Que con el acuerdo conseguido entre los distintos sectores se logre un proyecto común aprobado por la mayoría de la población.

El Pais