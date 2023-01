La polémica por la nominación de Andrea Riseborough al Oscar

La Academia de Hollywood anunció una investigación de las nominaciones en la categoría de Mejor Actriz para los Premios Oscar 2023, debido a la sorpresiva nominación de Andrea Riseborough.

Aunque en su comunicado la organización no hace una mención directa a la actriz británica por su papel en To Leslie, varios actores dieron por hecho que el texto se refería a Riseborough.

Sin embargo, la Academia insistió en que confían en la integridad de sus procedimientos de nominación y votación.

“Estamos realizando una revisión de los procedimientos de campaña en torno a los nominados de este año, para asegurarnos de que no se violaron las reglas y para informarnos si es posible que se necesiten cambios en el futuro sobre cómo actuar con los medios sociales y la comunicación digital”, agregó.

Ante la noticia, la actriz Christian Ricci criticó en Instagram la decisión de la Academia y la calificó de “elitista, excluyente y muy retrógrada”.

“Es gracioso que la ‘nominación sorpresa’ (o sea, que no se han gastado toneladas de dólares en posicionar a esta actriz) de una actuación legítima y brillante esté siendo investigada. ¿Así que solo las películas y los actores que puedan pagar las campañas merecen reconocimiento?”, agregó Ricci.

Hasta los momentos se desconoce si la investigación de la Academia podría provocar la retirada de Riseborough como candidata.

Lo que muchos consideraron como un triunfo para el cine independiente, otros lo vieron como un motivo de polémica. To Leslie es una cinta independiente que no tuvo un gran impacto en salas de cine, apenas recaudó 27.322 dólares estando en la cartelera estadounidense. Sin embargo, el filme contó con la aclamación del gremio actoral.

Charlize Theron, Edward Norton, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, entre otros, son algunos de los actores que alabaron a Riseborough públicamente.

Theron fue la primera en presentar una proyección de la película en Creative Arts Agency en Century City en noviembre, según informó ABC el 30 de enero.

“Es el tipo de película que se queda en tu mente. Se queda en tus huesos. Incluso se queda en tu piel”, la describió la actriz surafricana.

Mientras que Edward Norton le dedicó una publicación en Twitter.

“Para aquellos interesados en una actuación realmente buena, les contaré que la interpretación de Andrea Riseborough en ‘To Leslie’ me dejó boquiabierto. Se trata de los más comprometidos, emocionalmente profundos”, destacó el 10 de enero.

I don’t post a lot about films or actor performances…maybe I should more often. But for those interested in really great acting I’ll share that Andrea Riseborough’s portrayal in ‘To Leslie’ just knocked me sideways. It’s about the most fully committed, emotionally deep… pic.twitter.com/62fN9FiNfc

— Edward Norton 🌻🇺🇦 (@EdwardNorton) January 10, 2023