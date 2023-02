Lápiz denuncia que 98% de los $1.000 millones revelados por Pompeo “se perdieron en el camino”

Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz, denunció -este martes- que solo 2% de los 1.000 millones de dólares de supuesta ayuda humanitaria revelados por el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su último libro, llegó realmente a los venezolanos. Agregó que, según informes de la USAID, 98% de estos fondos son inauditables.

“Nosotros revisamos informes de Usaid donde revelan que este organismo de cooperación deja en evidencia que de 100% de los recursos asignados por concepto de ayuda humanitaria, apenas 2% llegó a personas que realmente lo necesitaban. Es decir, apenas 2% de los 1.000 millones que decía Mike Pompeo en el libro, tuvieron la capacidad de llegar a la gente. El otro 98% no es auditable, se perdió en el camino”, manifestó el dirigente político.

El también internacionalista, en base a los mismos documentos de USAID, planteó que parte importante de la ayuda humanitaria que llegó al país entre los años 2019 y 2021 no se correspondió con los estándares de neutralidad y se quedó en estándares netamente políticos. “Mientras los trabajadores venezolanos están sin sueldo, y los estudiantes están sin beca, mientras los maestros venezolanos tienen hambre; se entrega una ayuda de 1.000 millones de dólares que básicamente no se sabe a quién se les dio, a los venezolanos no fue”, fustigó.

En comparecencia con los medios de comunicación en el Comando Nacional del Lápiz, en Caracas, Barragán cuestionó enérgicamente que estos fondos no se destinaran a hospitales oncológicos del país, tratamientos para pacientes renales, apoyo a salarios y sueldos para los maestros, o dirigidos al campo venezolano que tanto lo reclama: “Se despilfarró y se convirtió en un negocio porque eso es hoy la política, un negocio para el PSUV y para la MUD”.

En este sentido, el activista adelantó que partidarios del G4 y la MUD hicieron de la política un negocio, como ha ocurrido en el PSUV con las cajas Clap. “Son igualitos, no cabe ninguna duda que Venezuela está entre dos bandas, no entre dos bandos”, sumó.

Rechazo a la injerencia extranjera

En la misma rueda de prensa, Barragán ahondó en señalamientos hechos por Pompeo sobre injerencia del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, en el accionar de partidos políticos venezolanos. “Dicen que Estados Unidos alineó a los partidos políticos (…) vergüenza debería darle a esos políticos de oposición que se dejan llevar y agarran lineamientos de potencias extranjeras. Son igual que el PSUV que agarra lineamientos de Moscú, de Teheran o La Habana”, condenó.

Insistiendo que Venezuela necesita instituciones, transparencia y que se deje de gobernar en la opacidad, Barragán dijo que desde el Lápiz siempre defenderán los intereses nacionales por encima de cualquier cosa. Venezuela tiene que unificarse, pero no con estos políticos de pacotilla que no sirven para nada, sino con la gente y con políticas claras que van a cambiar el país”, enfatizó.