LIBRO Ajedrez para Dummies ! PDF Gratis!

El ajedrez es un juego interesante, apasionante y fascinante! ¿Deseas aprender a jugar al ajedrez pero tienes la sospecha de que es un juego muy complicado?



Esta guía aclara con lujo de detalles los misterios del juego, ayuda a elegir la jugada perfecta y presenta el arte de la estrategia y el ataque de manera muy sencilla y divertida.



Recoge además la terminología propia del juego e información sobre los más destacados ajedrecistas del mundo y sus mejores jugadas.





• Agradable y fácil de leer ― no te asustes, el estilo Dummies te ofrece la mejor información explicada de la forma más fácil.



• Peones ― no subestimes la importancia de la infantería; ama a tus peones y ellos te ayudarán.



• Aperturas ― descubre los secretos para que tu primer movimiento ya prepare tu victoria.



• Mate y jaque mate ― imagínate saboreando el éxito… En estas páginas te explicamos cómo aprovechar tu ventaja o reducir las posibilidades de tu adversario.



• Táctica y estrategia ― conoce bien tu caja de herramientas básicas para cada momento de la partida.



• Etiqueta ― en la guerra del ajedrez no todo vale, no hay que perder nunca la compostura ni la educación.