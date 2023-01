México | Elección de consejeros del INE será por insaculación

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la elección de los cuatro consejeros electorales será por insaculación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no le van a suplicar a la oposición para que se logre construir una mayoría constitucional para sacar estas designaciones.

“No vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional y yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí fueron por insaculación, así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales y ustedes harán su trabajo y habrá un comité técnico y estoy seguro que habrá perfiles de mexicanas y mexicanos íntegros, comprometidos con su país. Así que la suerte y la insaculación diga quienes van a ser”.

Negociar con la oposición

Dijo que no van a negociar con la oposición “porque no somos iguales, eso era antes”, por lo que indicó que no se debe tener miedo a la insaculación.

Al inaugurar la reunión plenaria de los diputados federales de Morena en las instalaciones del recinto de San Lázaro, el funcionario, asimismo, hizo un llamado a la unidad para venderla andanada de los conservadores.

Hizo un llamado a los legisladores de su partido a salir a hacer política en sus estados para lograr que en las elecciones del próximo año puedan consolidar los resultados en las urnas.

“Aunque aquí hay medios de comunicación y después me van a querer acusar y otras cosas, yo sí creo que es hora de ir abajo a consolidar. Lo que ustedes hacen aquí en la Cámara tiene que verse reflejado también en sus espacios en su territorio y pues todo eso va a servir, a contribuir enormemente para que el próximo año el Movimiento al que ustedes representan, los partidos, el partido al que ustedes representan pues pueda ver ratificado ese resultado en las urnas”.

El encargado de la política interior del país indicó que esto se va a lograr solo si se mantienen la unidad.

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que estamos del lado correcto de la historia, pero ustedes son los pilares fundamentales y esto solamente lo vamos a poder conseguir si lo hacemos en unidad. Aquí este movimiento transformador necesita de todos, no sobra nadie. Es unidos como vamos, sin ninguna duda, a vencer la andanada de los conservadores”.

Adán Augusto López arremetió contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama

Adán Augusto López, asimismo, arremetió contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a quien les recomendó que ya hagan sus maletas pues solamente les queda un mes como consejeros electorales.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, al hablar sobre la elección de los cuatro consejeros electorales, dijo que primero se buscará agotar el proceso en la Cámara de Diputados y si no se logra concretar un acuerdo se irá a la Suprema Corte para que sea por insaculación.

ZG