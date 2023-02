Venezuela recibe en dos estadios de ensueño la Serie del Caribe 2023

Todo está listo para la Serie del Caribe – Gran Caracas 2023, siendo este el regreso de este evento a Venezuela, una vuelta que será por todo lo alto porque de disputarán en dos bellos estadios, ubicados en La Rinconada y Macuto, La Guaira, respectivamente.

Luego de nueve años, la Serie del Caribe vuelve a territorio venezolano y este 2023 será en un evento cargado de novedades, historia y cosas realmente sorprendentes. El evento caribeño cumple 65 años y por primera vez se jugará con ocho equipos y en dos estadios, siendo estos el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar​​ de La Rinconada y el Estadio Jorge Luis García Carneiro en Macuto, estado La Guaira.

Ambos escenarios son nuevos, incluso uno de ellos será inaugurado en este “Clásico Caribeño” que inicia el próximo jueves 2 de febrero.

Este estadio cuenta con capacidad para recibir a 40.000 espectadores sentados, es el segundo más grande de América Latina, después del estadio Latinoamericano de La Habana y el más grande construido para la práctica de béisbol en Venezuela. Es un estadio que será usado por primera vez para la practica del béisbol en este evento.

Durante esta Serie del Caribe, este recinto albergará la mayoría de los encuentros, incluso la final.

La construcción de este estadio llevó tiempo, pero llegó para quedarse y ser una referencia en toda Latinoamérica. Este maravilloso escenario cuenta con 338 pies por el jardín izquierdo, 442 por el central y 351 por el derecho.

El mítico Fórum La Guaira enamora por su hermosa vista y con unos jardines que conectan con el mar caribe, siendo un atractivo enorme para todo el mundo, no solo amantes del béisbol. Este estadio fue inaugurado en el 2020 y cuenta con capacidad para 14.300 personas, es algo pequeño, pero sumamente espectacular para la practica de este deporte, razón por la que es un maravilloso que la Serie del Caribe se juegue en este sitio.

