Chad Green firma por dos años con los Azulejos de Toronto

El relevista Chad Green llegó a un acuerdo de 8.5 millones de dolares por dos temporadas con los Azulejos de Toronto de cara a las próximas temporadas de las Grandes Ligas.

A medida que los Spring Training de la MLB 2023 se acercaban, Chad Green seguía en la agencia libre discutiendo con varios equipos que mostraron interés en sus servicios hasta que llegó a un punto medio con unos Blue Jays de Toronto, quienes estan sumamente interesados en cambiar el perfil de su bullpen a medida que también han hecho otros ajustes en su roster.

Números y Status de Chad Green…

Green de 31 años, 6´3 de estatura y 215 libras, suma siete temporadas en las Grandes Ligas solo vistiendo el uniforme de los New York Yankees, registrando ERA de 3.17 en 383.2 entradas de labor con 494 ponches y 11 salvamentos en 272 juegos. A lo largo de su carrera se ha mantenido libre de las polémicas tanto dentro como fuera del terreno, su potencial ha sido limitado por lesiones.

En el 2021, Green vivió una temporada salvaje de 83 entradas lanzadas en 67 apariciones, sus salidas eran mas largas de lo normal por órdenes del dirigente Aaron Boone, quien poco después admitió que le dio demasiado uso a Chad durante la temporada regular y que esperaba no volverlo hacer en el 2022. Green terminó el 2021 con 3.12 de efectividad con 99 ponches, ganando un total de 10 partidos y asumiendo 7 derrotas.

El riesgo de firmar a Chad Green.

En el 2022 solo pudo lanzar 15 entradas antes de someterse a una cirugía Tommy John que terminó su temporada el 19 de mayo del 2023 en su ultima salida ante los Orioles de Baltimore. Aunque no tiene fecha de regreso, se cree que por lo menos antes del Juego de Estrellas podría estar a un 100% desde la lomita.

No todos los lanzadores siguen siendo los mismos después de una Tommy John, por suerte la mayoría regresan con mas fuerza en su brazo e incluso mas control a medida que encuentran su ritmo. Sin embargo, no deja de existir un riesgo de que las cosas no vuelvan a ser como antes o que los lanzadores tarden en recuperarse.

Los Blue Jays de Toronto siguen agregando piezas interesantes a su bullpen, entre ellas Erik Swanson, Zach Thompson y ahora Chad Green, recordando que tienen a otros relevistas como Yimi Garcia, Jordan Romano, etc.