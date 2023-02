Conoce el calendario de la Serie del Caribe 2023

Ya está todo listo para que el jueves 2 de febrero inicie la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, torneo que contará por primera vez en la historia con un total de ocho equipos participantes.

En esta ocasión los equipos estarán viajando entre Caracas y la Guaira para la confrontación de los partidos, ya que los estadios seleccionados para dicha competencia son el Monumental de Caracas Simón Bolívar de la Rinconada, y el Estadio Jorge Luis García Carneiro​ (anteriormente llamado Estadio Forum de La Guaira​​).

La competencia contará con los cuatro representantes de las ligas pertenecientes a la Confederación del Caribe y otros cuatro invitados para expandir la pasión por el béisbol.

Los equipos participantes serán Vaqueros de Montería (Colombia), Agricultores (Cuba), WildCats KJ74 (Curazao), Cañeros de Los Mochis (México), Federales de Chiriquí (Panamá), Indios de Mayagüez (Puerto Rico), Tigres de Licey (República Dominicana) y Leones del Caracas (Venezuela).

La Serie del Caribe 2023 contará con siete jornadas de cuatro encuentros que definirán los clasificados a las semifinales y posteriormente a la final. A continuación el calendario completo de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023:

Jueves 2 de Febrero

10:30 am, en La Guaira: Cuba vs Curazao

12:00 m, en La Rinconada: México vs Dominicana

3:00 pm, en La Guaira: Colombia vs Puerto Rico

6:45 pm, en La Rinconada: ceremonia inaugural

8:30 pm, en La Rinconada: Venezuela vs Panamá

Viernes 3 de Febrero

1:00 pm, en La Rinconada: Panamá vs Colombia

2:30 pm, en La Guaira: Dominicana vs Cuba

6:00 pm, en La Rinconada: Curazao vs México

7:30 pm, en La Guaira: Puerto Rico vs Venezuela

Sábado 4 de Febrero

10:30 pm, en La Rinconada: Curazao vs Panamá

2:00 pm, en La Guaira: Puerto Rico vs Dominicana

3:00 pm, en La Rinconada: Colombia vs México

7:30 pm, en La Rinconada: Cuba vs Venezuela

Domingo 5 de Febrero

1:00 pm, en La Guaira: Colombia vs Curazao

2:30 pm, en La Rinconada: México vs Cuba

6:00 pm, en La Guaira: Puerto Rico vs Panamá

7:30 pm, en La Rinconada: Dominicana vs Venezuela

Lunes 6 de Febrero

10:30 am, en La Rinconada: Cuba vs Colombia

2:00 pm, en La Guaira: Dominicana vs Panamá

3:00 pm, en La Rinconada: Curazao vs Puerto Rico

7:30 pm, en La Rinconada: México vs Venezuela

Martes 7 de Febrero

1:00 pm, en La Rinconada: Cuba vs Puerto Rico

2:30 pm, en La Guaira: Panamá vs México

6:00 pm, en La Rinconada: Colombia vs Dominicana

7:30 pm, en La Guaira: Venezuela vs Curazao

Miércoles 8 de Febrero

10:30 am, en La Rinconada: Panamá vs Cuba

2:00 pm, en La Guaira: Curazao vs Dominicana

3:00 pm, en La Rinconada: Puerto Rico vs México

7:30 pm, en La Rinconada: Venezuela vs Colombia

Jueves 9 de Febrero

3:30 pm, en La Guaira: tercer lugar vs segundo lugar

7:30 pm, en La Rinconada: cuarto lugar vs primer lugar

Viernes 10 de Febrero

2:30 pm, en La Rinconada: juego por la tercera plaza

7:30 pm, en La Rinconada: final