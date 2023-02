EEUU | Tres muertos y unos 1.900 vuelos cancelados por tormenta en EE.UU.

Una tormenta que ha cubierto con hielo y nieve desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental ha causado al menos tres muertes y la cancelación de unos 1.900 vuelos, informaron este miércoles las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que un núcleo sólido de aire frío con temperaturas muy por debajo de las normales continúa interactuando con creciente humedad para crear una extensa franja de hielo.

«Este régimen continuará durante todo el miércoles, con el agregado de hielo especialmente en porciones de Texas», añadió el NWS. «La prolongada y significativa tormenta con hielo continúa en buena parte del sur de las Planicies.»

Here’s a look at the Winter Storm Severity Index (WSSI) for #ice accumulation, as the ongoing major ice storm continues on Wednesday and possibly lingers for some locations into Thursday. Widespread moderate and local major impacts are likely in Dallas, Little Rock and Memphis. pic.twitter.com/wAjPNcI6Ck

— National Weather Service (@NWS) January 31, 2023