El video de la entrevista privada de Amanda Dudamel con el jurado del Miss Universo que te hará pensar que ganó

La entrevista privada con el jurado del Miss Universo de la reina belleza venezolana, Amanda Dudamel, fue filtrada y demuestra una vez más la inteligencia de la joven modelo de 23 años de edad.

Cabe destacar que, uno de los procesos más importantes por los que una candidata tiene que pasar para obtener la corona del certamen universal, es la entrevista privada con el jurado, la cual es muy importante para la noche final del certamen de belleza. En esta etapa de la competencia, los jueces valoran la inteligencia, actitud, la trayectoria y la forma de expresarse de cada candidata.

En los últimos días, se han filtrado las entrevistas de varias representantes, entre ellas la de Dudamel, que habló con el jurado respecto a su carrera como Diseñadora de Modas y su familia, revelando “Por suerte mis padres me han apoyado mucho también, porque tener un padre que fue futbolista y jugador de fútbol, lo llevaron a perseguir sus sueños sin importar lo que pasara, así que me apoyó cada vez que lo necesitaba y mi mamá era un poco más ecléctica, ¿Estás segura de que quieres estudiar Diseño de Modas?, pero en el momento que les dije, esto es lo que quiero, ellos eran como, confiamos en que sigas”.

Por si fuera poco, conversó con respecto a su vestuario usado para la entrevista el cual era un diseño especial de la comunidad Wayuu “Es parte de mi última colección, si soy diseñadora de moda y fue inspirado en la cultura Wayuu, que es de una comunidad que está ubicada en Colombia y Venezuela y en sus colores tiene que ver con la cultura de USA y una relación con Ucrania, entonces había como un mensaje detrás de todo muy bien”.

Por si fuera poco, la miss confesó que su carrera la llevó a vivir a Italia, donde no solo estudió diseño de modas, sino que también inglés por lo cual tiene experiencia en ambos idiomas, un buen requisito para una reina. Finalmente, usuarios se han lamentado nuevamente de que no ganara la octava corona para el país, concluyendo «Cómo se explica que la mejor Miss Venezuela y la más completa que hemos tenido en toda la historia no se haya coronado»,» Ella habla español e inglés perfectamente es diseñadora, es altruista, talentosa etc que más querían @missuniverse»

