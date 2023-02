Gallo Estrada quiere unificación de títulos antes de irse al peso gallo

Los aficionados al boxeo se encuentran ya esperando noticias sobre el futuro de, Francisco “Gallo” Estrada, y su regreso al ring, el propio boxeador manifestó que ya piensa en unificar títulos antes de irse a la división peso gallo.

En el tradicional “Martes de Café” del WBC, Estrada, habló con los medios de comunicación vía virtual y habló de sus planes para este 2023.

“Estoy más enfocado en unificar que en defender el título, ya acabó la rivalidad con ellos (Cuadras, Román, Pedro Guevara), ahora me enfoco en unificar y subir a peso gallo”, aseguró.

Incluso, volvió a referirse a que está listo para hacerle frente a los demás campeones de la división supermosca.

“Queremos unificar, ya sea con Joshua o con los japoneses, incluso con el ‘Puma’ Martínez, mi promotor es el que tiene que mover las cosas, antes de subir a peso gallo quiero unificar títulos”.

En cuanto a una posible fecha para pelear, Estrada, confesó que por ahora no tiene nada asegurado, pero, que no descarta la fecha de abril o marzo.

“No tenemos planes de pelea, no he hablado con mi promotor, pronto regresaremos a entrenar, la verdad depende de lo que diga el promotor, ellos son los que mueven las cosas, con gusto me subo al ring en abril o marzo”, finalizó.