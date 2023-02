Leocenis García lamenta ser «extranjero» en su propio país

Leocenis García, coordinador nacional del Movimiento Prociudadanos, lamenta ser «un extranjero en su propio país», debido a que desde hace años no cuenta con pasaporte venezolano y debe salir por la frontera.

«Hoy, me quebré, porque tuve que contar que no tengo pasaporte venezolano, desde hace años. Debo salir por frontera porque tengo una prohibición de salida del país vigente que lleva 10 años. No puedo tener cuentas bancarias a mi nombre en Venezuela. Soy un extranjero en mi país.», escribió a través de un mensaje en Twitter.

García, inhabilitado políticamente por la administración de Nicolás Maduro, anunció a principios de octubre que el Partido Prociudadanos, que él fundó en 2016, tendrá candidato en las elección presidencial de 2024.

Cabe destacar que a pesar de las medidas que recaen en su contra, García ha salido del país en múltiples ocasiones, siendo la más reciente en el mes de noviembre, cuando presentó esta en Washington su libro «Estamos Unidos», en el cual enfatiza que «la liberación de Venezuela tiene sangre estadounidense».

El libro se presentó durante un encuentro en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), al cual asistió su secretario general, Luis Almagro.