Margarita | En Macanao pasan de usar agua desalinizada a agua de lluvia y de mar (VIDEOS)

Tras mas de 60 dias de la salida de operatividad de una de las plantas desalinizadoras instaladas en la Península de Macanao, a los habitantes no les quedó más opción que usar agua de lluvia y del mar.

Sin embargo, ante el recrudecimiento de la problemática instaron al alcalde José Nicasio Narváez, a ir todos a la sede de Hidrocaribe para exigir respuesta.

A las puertas de la hidrológica, Elsa Millán, habitante, dijo que tras la rehabilitación de la planta de Boca de Pozo después de 20 años tuvieron agua por tubería, pero al volver a fallar se quedaron nuevamente a secas.

«Gracias al Dios padre Todopoderoso que envió agua de lluvia a la Península y hemos podido paliar la situación. Colocamos chorros para llenar los tanques y lamentablemente tenemos que hacer la comida y tomar de esa agua», afirmó, agregando que un cisterna cuesta 8 dólares y le es imposible costearlo.

Reveló también que con agua de la playa limpian los baños y preparan el pescado.

A la salida de la reunión, el Alcalde informó que aun no llegará la pieza que se dañó, por tanto la acción por los momentos será surtir gasoil a la planta de San Francisco de Macanao que por falta del combustible no podía impulsar agua por tubería, y usar los camiones cisternas con que se surte a esta población para los habitantes de los demás sectores de la Península.

Narváez reconoce que seguirá siendo insuficiente pero es la única opción. De hecho también planteó al gerente de la hidrológica apoyarle con el llenado de camiones en los llenaderos de la propia planta desalinizadora y no en El Piache, por la distancia, pero no será posible hasta que no se repare los dos motores dañados, para lo cual no hay fecha.

