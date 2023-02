Perú | Auditor Municipal: Comas en la mira de contraloría

DETECTA SERIAS IRREGULARIDADES EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR S/ 16 MILLONES EN ANTERIOR GESTIÓN

Acuerdo para fiscalización del tránsito se resolvió por incumplimiento contractual

Detectaron deficiente implementación y cumplimiento de requisitos

Comuna no acredito liquidación final y reconoció pago sin sustento de S/ 375,600 a contratistas















Auditor Municipal No 70

