Usuarios del Metro de Caracas denuncian a revendedores de boletos

Caracas.- Revendedores de boletos del Metro de Caracas se multiplican en los andenes, situación que fue denunciada por un grupo de usuarios y luego constatada por el equipo de El Pitazo.

La queja surgió el sábado, 28 de enero, cuando funcionarios de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en la estación Petare, luego de que tres personas se instalaran en los torniquetes para ofrecer el acceso a los pasajeros a cambio de un bolívar. Los revendedores tenían varias tarjetas recargables en sus manos y las pasaban por las bandas magnéticas cuantas veces fueran necesarias.

Un operador del Metro que labora en la estación, quien prefirió no identificarse, detalló que esta irregularidad se debe a que no tienen cómo responder a las personas que no poseen tarjetas y desean comprar un solo boleto.

«Quienes usan las tarjetas son viajeros asiduos del Metro de Caracas, pero a diario, miles de personas usan el subterráneo como segunda opción, por ejemplo, porque van a hacer una diligencia puntual. Son estos usuarios los que enriquecen a estos revendedores», explicó.

A pesar de que a inicios de año, el Metro de Caracas ajustó sus tarifas a 5 bolívares por la tarjeta y 0,10 bolívares por el pasaje, el sábado la tarjeta tenía un costo de 16 bolívares en la estación Petare y los cajeros no tenían la opción de vender boletos de forma individual. El operador entrevistado insistió en que el problema se presenta en varias estaciones.

En 2022, el Gobierno nacional anunció la asignación de 150 millones de dólares para la recuperación de todo el sistema Metro, además de 15 millones de euros que se invertirían en reparación y montaje de rieles.

Glorimar FernándezGran Caracas

