Carolina Jaimes exige al MP investigar las amenazas en su contra

La escritora Carolina Jaimes Branger denunció ante el Ministerio Público (MP) las amenazas que recibió en su redes sociales en diciembre pasado. Es así como el martes 31 de enero exigió que se investigue e identifique a los responsables de los mensajes intimidantes que recibió de manera anónima.

Una cuenta anónima amenazó el 20 de diciembre de 2022 a Jaimes Branger en su perfil personal de Instagram por dos artículos de opinión: en uno habló sobre Irán y en el otro sobre una personada vinculada al gobierno de Nicolás Maduro.

El primero titulado La historia que no supo Trapiello, era en respuesta a comentarios antisemitas que hizo el empresario oficialista Esteban Trapiello en una entrevista difundida en redes sociales. El texto fue publicado en El Estímulo.

El otro artículo Carolina Jaimes Branger lo tituló como Irán oscuro, troglodita, asesino. En éste criticó el accionar del gobierno iraní en contra de las protestas por los derechos de las mujeres.

Los mensajes mencionan a un empresario relacionado con el gobierno de Maduro y otros con hostigamiento como: “Te metiste con quien no debes”, “vas a pagar”, «estás ubicada».

Dejar sentada la amenaza

Aunque la escritora no confía en que el MP haga algo, ella hizo la denuncia para dejar sentada la amenaza. «Vale la pena por lo menos tener la constancia de que hice la denuncia si llegara a pasarme y ellos no hicieron nada. Así el Ministerio Público no puede decir que no colocó la denuncia, que no sabía que estaba pasando», sostuvo Jaimes Branger para El Pitazo.

Añadió que no siente temor porque no es la primera vez que recibe amenazas en las redes sociales. Pero dejó claro que desea averiguar quién envió los mensajes. «Es muy fácil proferir amenazas detrás de un seudónimo, por lo menos las cosas que escribo las firmo con mi nombre», recalcó.

Asimismo, la afectada indicó que no cree que «Trapiello tenga algo que ver porque él ha sido muy frontal, pero puede ser alguien que quiera congraciarse con él. Eso me ha pasado antes».

La denuncia

Tras estas publicaciones la escritora recibió las amenazas que la llevaron a presentar la denuncia. En compañía de sus representantes legales de Espacio Público entregó el documento en la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas y debe esperar tres días hábiles para conocer la Fiscalía competente en la causa y el número del expediente. Esto según lo que indicaron los funcionarios responsables de recibir el acto.

La denuncia interpuesta ante el MP exige el inicio de una investigación, pues el Estado tiene la obligación de identificar, enjuiciar y sancionar a las personas responsables en caso de que se determinara necesario.

“Esta denuncia está dirigida a identificar y responsabilizar al ciudadano (a) o los ciudadanos (nas) responsables de administrar de manera anónima @noexistenteeliminar, por la red social Instagram y desde cuya cuenta aparentemente se originaron las dieciocho publicaciones (…) que afectan sus derechos”.

Madelen Rocio Simó SulbaránGran Caracas

