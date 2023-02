EEUU | Arrestan a 12 personas en Florida por abuso sexual a menor escapada de casa

Un total de 12 personas fueron detenidas en Florida por un caso de «trata de personas a gran escala» ocurrido en el condado de Pasco y que involucró a una adolescente de 15 años, que al escapar de su casa vivió al menos dos semanas de agresión sexual y trabajos en clubes de estriptis, informaron las autoridades.

En una conferencia de prensa, Chris Nocco, alguacil del condado de Pasco, detalló una larga historia de abuso sexual a esta adolescente, ahora de 16 años, que al escapar de su hogar en New Port Richey, en noviembre de 2022, fue secuestrada y obligada por varios adultos a mantener relaciones sexuales.

Este caso, calificado por las autoridades de «trata de personas a gran escala», comenzó el 21 de noviembre de 2022 cuando la adolescente, cuya identidad no fue revelada, escapó de su casa y fue reportada como desaparecida a la Oficina del Alguacil de Pasco (PSO, en inglés).

Dos semanas más tarde, las autoridades dieron con ella en un hotel y en los interrogatorios trascendieron varios episodios de abuso sexual que sufrió en tan solo 2 semanas.

Sheriff Chris Nocco announced a series of arrests in a human trafficking case, which stemmed from a 16-year-old survivor, this morning. Sheriff Nocco was joined by Attorney General Ashley Moody and Hernando County Sheriff Al Neinhuis. This case is not over. (1/2) pic.twitter.com/hAEELqivOJ

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) February 1, 2023