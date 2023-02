EEUU | el único camino es que el Congreso suba el techo de deuda

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, llamó este miércoles al Congreso estadounidense a ponerse a trabajar para elevar el techo de deuda y declaró que cualquier desviación del camino sería «muy riesgosa».

«Sólo hay un camino a seguir y es que el Congreso eleve el techo de la deuda para que el Gobierno de Estados Unidos pueda pagar todas sus obligaciones», apuntó en una conferencia de prensa, tras el anuncio de una nueva subida de tipos.

Cualquier «desviación de ese camino» sería muy «riesgosa» y «nadie debería asumir que la Fed puede proteger la economía», apuntó Powell, quien ocupa el cargo desde que fuera nominado en 2017 por el entonces presidente republicano Donald Trump.

Los republicanos de la Cámara de Representantes, que cuentan con una estrecha mayoría de los escaños, han dicho que pondrán varios recortes como condición para aprobar el aumento del límite de la deuda.

El presidente Joe Biden recibe de hecho este miércoles en la Casa Blanca al líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para solicitarle que su partido aumente el techo de deuda y negociar posibles recortes del gasto.

“There’s only one way forward here—

And that is for Congress to raise the debt ceiling so that the United States government can pay all of its obligations when due.”

—Fed Chair Jerome Powell pic.twitter.com/oLVsNSuhd7

— Senate Democrats (@SenateDems) February 1, 2023