EEUU | La gobernadora de Arkansas dará la réplica a discurso de Biden sobre la Unión

La gobernadora de Arkansas, Sarah Sanders, exportavoz de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump, fue elegida este jueves junto con el congresista Juan Ciscomani para dar la réplica al presidente, Joe Biden, tras su discurso sobre el Estado de la Unión del próximo martes.

«Todo el mundo, incluido el presidente Biden, debería escucharla atentamente», dijo el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Kevin McCarthy, al presentarla como la representante de su partido para la ocasión.

Ciscomani, representante de Arizona y originario de México, se encargará a su vez de ofrecer la respuesta de su formación en español.

«Su historia es nada menos que inspiradora: cuando era niño, él y su familia emigraron a Estados Unidos con la profunda intuición de que en Estados Unidos todo es posible», apuntó McCarthy de Ciscomani, electo como legislador federal en las elecciones de medio mandato de noviembre.

She is the

✓ Youngest governor in America

✓ First female governor in Arkansas history

✓ First father-daughter governance in history

Everyone—including President Biden—should tune in. pic.twitter.com/8FlP4p8OIL

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) February 2, 2023