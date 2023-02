El United vence y sueña con un título en Wembley

Cinco años después, el Manchester United podrá resarcirse y volver a ganar un título. Los ‘Diablos Rojos’, con una cara nueva tras la llegada de Erik Ten Hag, solventaron el compromiso del Nottingham Forest (2-0) con un gol de Anthony Martial y otro de Fred y se enfrentarán al Newcastle United en la final de la Copa de la Liga inglesa.

El United, que no gana un título desde la Europa League de 2017, certificó su pase a Wembley tras pasar por encima del Forest en la eliminatoria (5-0 global) con un partido que fue más un paseo que otra cosa para los de Old Trafford.

El 0-3 de la ida dejaba poco espacio para sorpresas y, aunque al United le costó más de 70 minutos abrir la lata, el cruce nunca estuvo en peligro. Ten Hag, sin confiarse, sacó un once muy competitivo que llevó la voz cantante durante buena parte del encuentro y que si no se adelantó antes fue por las controvertidas decisiones del árbitro, Peter Bankes, que no pitó varios penaltis a favor de los ‘Diablos Rojos’.

Con Alejandro Garnacho y Bruno Fernandes como líderes del equipo, el colegiado miró hacia otro lado al no señalar un empujón sobre el argentino de Neco Williams y una posible mano del propio Williams en una balón lateral.

Tampoco lo intentó con mucho ahínco el United, que no necesitaba forzar para estar en Wembley, pero tuvo ocasiones casi por castigo. Un cabezazo de Weghorst al palo, una volea de Antony rozando la escuadra y un mano a mano errado por Rashford fueron las mejores de los de Mánchester hasta que el partido se rompió en los últimos 20 minutos.