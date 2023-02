México | Aprende en Casa – Clases del viernes 3 de febrero del 2023

Les compartimos los materiales de estudio y temas de la plataforma Aprende en Casa, que utilizarán este viernes 3 de febrero para los estudiantes de nivel de educación básica en todo el país.

Clases Preescolar Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

Cuando era bebé – Mundo Natural y Social Preescolar

Review 2 – Inglés Preescolar

Clases en video:

Video: Preescolar | Exploración |Cuando era bebé

Video: Preescolar | Inglés | Review 2

Clases Primero de Primaria Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

Del campo a la ciudad Valores Primero de Primaria

Animales de Altura Matemáticas Primero de Primaria

Clases en video:

Video: 1º Primaria | Edu Soc | Del campo a la ciudad

Video: 1º Primaria | Matemáticas | Animales de altura

Clases Segundo de Primaria Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

Horacio Franco: La flauta de pico Artes Segundo de Primaria

Me sorprendo, ¿y luego? Valores Segundo de Primaria

Sistema decimal Matemáticas Segundo de Primaria

Clases en video:

Video: 2º Primaria | Artes.Música | Horacio Franco: la flauta de pico

Video: 2º Primaria | Edu Soc. | Me sorprendo, ¿y luego?

Video: 2º Primaria | Matemáticas | Sistema decimal

Clases Tercero de Primaria Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

Horacio Franco: la música te mueve – Artes Cuarto de Primaria

“Explorando el universo de las emociones” – Valores Tercero de Primaria

¿Cuánto mide? – Matemáticas Segundo de Primaria

Clases en video:

Video: 3º Primaria | Artes | Horacio Franco: la música te mueve

Video: 3º Primaria | Educación Soc. | Explorando de las emociones

Video: 2º Primaria | Matemáticas | ¿Cuánto mide?

Clases Cuarto de Primaria Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

Baúl de los recuerdos. Parte 3 Valores Cuarto de Primaria

Narrativas de la comunidad Lenguaje Cuarto de Primaria

Como gran artista Matemáticas Cuarto de Primaria

Clases en video:

Video: 4º Primaria | Educ. Socio. | Baúl de los recuerdos. Parte 3

Video: 4º Primaria | Lengua Materna | Narrativas de la comunidad

Video: 4º Primaria | Matemáticas | Como gran artista

Clases Quinto de Primaria Aprende en Casa Viernes 2 de Febrero 2023

Mar de emociones Valores Quinto de Primaria

La importancia de nuestra historia Lenguaje Quinto de Primaria

Entre pisos y retículas cuadrangulares Matemáticas Quinto de Primaria

Clases en video:

Video: 5º Primaria | Edu. Soc. | Mar de emociones

Video: 5º Primaria | Matemáticas | Entre pisos y retículas…

Clases Sexto de Primaria Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

¡Mis habilidades me sorprenden! Valores Sexto de Primaria

Review 2 Inglés Sexto de Primaria

¿En qué son diferentes? Matemáticas Sexto de Primaria

Clases en video:

Video: 6º Primaria | Edu. Soc. | ¡Mis habilidades me sorprenden!

Video: 6º Primaria | Inglés | Review 2

Video: 6º Primaria | Matemáticas | ¿En qué son diferentes?

Clases Primero de Secundaria Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

Células: piezas de un rompecabezas humano Biología Primero de Secundaria

La distribución de la población eografía Primero de Secundaria

Las ideas secundarias, complemento de las ideas primarias Lenguaje Primero de Secundaria

Sumas y restas de números enteros Matemáticas Primero de Secundaria

Clases Segundo de Secundaria Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

Construyendo lazos y marañas Artes Segundo de Secundaria

Michael Faraday Física Segundo de Secundaria

Preclásico Historia Segundo de Secundaria

Proporcionalidad directa I Matemáticas Segundo de Secundaria

Un mundo de perspectivas ; Lenguaje Segundo de Secundaria

Clases Tercero de Secundaria Aprende en Casa Viernes 3 de Febrero 2023

Espacio y consciencia para expresarte Artes Tercero de Secundaria

Recordando el virreinato de la Nueva España I Historia Tercero de secundaria

Ése soy yo Lenguaje Tercero de Secundaria

Reducción de términos semejantes Matemáticas Tercero de Secundaria

Semana de la ciencia V Química Tercero de Secundaria

