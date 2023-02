México | Gil confía en que México pueda avanzar lejos en el Clásico

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La última vez que Benjamín Gil dirigió a un equipo nacional no cumplió con las expectativas. Pero el manager piensa que su revancha está cerca y las cosas serán diferentes en el Clásico Mundial de Béisbol.

Gil estuvo a cargo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde la novena azteca perdió sus tres partidos, ante República Dominica, Japón e Israel para quedar fuera en la primera fase.

En esa ocasión, el manager de 50 años, tomó al equipo a unos días de la justa en relevo de Juan Castro, que había conseguido el pasaje en el torneo Premier 12 con un resonante triunfo ante Estados Unidos.

Ahora Gil, quien fue nombrado con más antelación para el Clásico Mundial, espera que las cosas sean distintas.

“Es una selección distinta a la de otros años porque va lo mejor de lo mejor, no sólo los jugadores de Serie del Caribe y los del Pacifico, ahora va lo mejor de todos incluyendo a los de Grandes Ligas”, dijo Gil en una entrevista telefónica con The Associated Press.