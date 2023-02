Netflix actualiza sus políticas para acabar con cuentas compartidas

El servicio streaming insistió en que las cuentas compartidas se crearon para las personas que viven en una misma casa. Foto: The New York Times

La plataforma Netflix informó este miércoles 1º de febrero que bloqueará el acceso de un usuario a su plataforma si no se conecta a la red wifi del dueño de la cuenta.

Desde que la plataforma se posicionó como la más popular en el mundo del streaming, la empresa permitía a varios usuarios compartir una misma cuenta, independientemente de si vivían en la misma casa, pero ahora esto podría cambiar con esta nueva política de la empresa.

En el apartado dedicado a preguntas de los usuarios en su sitio web, el servicio streaming anunció la nueva medida que dificultará la modalidad de cuentas compartidas.

Una cuenta está pensada para compartirse en un mismo hogar. Las personas que no viven en tu casa tendrán que contratar su propia cuenta para ver Netflix”, aclaró la empresa.



Para asegurarse de que los usuarios de cuentas compartidas cumplan con el nuevo requisito, la plataforma verificará que se reproduzca algún contenido de su catálogo al menos una vez al mes utilizando la red WiFi de la cuenta principal, según informó el medio español La Vanguardia este 1º de febrero.

¿Qué pasará si se usa Netflix con los datos móviles o utilizando un wifi público?

La misma red wifi no sería el único requisito, la plataforma también verificará que las direcciones IP de los usuarios coinciden; en caso de que no, bloqueará la cuenta que no es principal.

Si el titular de la cuenta quiere ver Netflix desde su celular o está fuera de su casa y reproduce el contenido de la plataforma, la empresa no lo asumirá como una infracción contra sus políticas.

La empresa también aclaró que, en caso de violarse la nueva política de cuentas compartidas, el titular de la cuenta no tendrá que realizar un pago extra. Netflix solo procederá a bloquear la cuenta compartida.

La compañía anunció las nuevas políticas de cuentas compartidas, tras la renuncia de Reed Hastings, fundador junto a Ted Sarandos de Netflix, como CEO de la empresa el pasado 20 de enero. Greg Peters es quien ocupa el cargo en la actualidad, aunque Sarandos no se ha desvincula del todo de la compañía.

Netflix perdió suscriptores en el segundo trimestre de 2022

En julio de 2022, la plataforma de streaming publicó un informe que revelaba la pérdida de 970.000 cuentas. Esto a pesar de haber conseguido unos beneficios netos de 1.441 millones de dólares.

La aparición de otros servicios streaming como Disney+ y HBO Max contribuyeron con la pérdida de suscriptores en Netflix.

Otro de los factores que afectaron a la principal plataforma streaming fue la guerra en Ucrania provocada por Rusia, en respuesta Netflix decidió retirarse de Rusia.

La salida del mercado ruso, provocó la pérdida de 700.000 suscriptores, según informó BBC Mundo en abril de 2022.

Mientras que el aumento del precio en el servicio generó la pérdida de otros 600.000 usuarios en países como Estados Unidos y Canadá.

