¿Quién decidió que Luis Castillo no lance en el Clásico Mundial?

El gerente general de los Marineros de Seattle, Jerry Dipoto, confirmó que su lanzador estrella Luis Castillo no va a lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 con República Dominicana.

Dipoto aclaró que no fueron órdenes del equipo, ya que ellos no pueden prohibirle a ningún jugador ver acción en este evento. Sin embargo, si tienen el derecho de sugerirle que no lo hagan, en este caso, Luis Castillo aceptó la solicitud y tomó la decisión en conjunto a la organización de que no lanzará en el Clásico.

No va Luis Castillo, pero sí tres de sus compañeros.

Los Marineros confirmaron que de todos sus jugadores dominicanos, Castillo es el único que no verá acción en el evento. Los jardineros Teoscar Hernández, Julio Rodríguez y el lanzador Diego Castillo, tienen luz verde.

Luis Castillo desde que firmó una extensión de contrato con los Marineros de Seattle ha sido muy cuidado por la organización debido a las complicaciones que tuvo en su hombro derecho a principios de la temporada 2022.

Anteriormente, el gerente general de la Selección Dominicana de Béisbol, reveló que el dirigente Scott Servais de los Marineros de Seattle no quería que Castillo viera acción en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Sin embargo, Castillo no estaba descartado hasta ahora que Dipoto arrojó estas declaraciones, confirmando que Castillo estará desde el principio hasta el final con los Marineros en los Spring Training 2023.

Luis Castillo fue cambiado desde los Rojos de Cincinnati hasta los Marineros de Seattle en la fecha límite de cambios de la temporada 2022, poco después, firmó un contrato de 108 millones por seis temporadas, evitando ir a la agencia libre.