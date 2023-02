Rosalía rompe de manera «amistosa» con su representante

La cantante española, Rosalía y su representante, Rebeca León, rompieron su relación laboral de manera amistosa, tras 6 años de trabajo conjunto, informó este miércoles la revista Billboard.

La separación se produjo en buenos términos y con “agradecimiento y orgullo por todo lo que han logrado juntas”, detalló ese medio especializado en la industria musical.

Hasta el momento, la voz de “Despechá” no ha confirmado quien será su nuevo agente. La pareja artística trabajó en la internacionalización del segundo disco de Rosalía e idearon el exitoso Motomami.

León, quien también ha dirigido las carreras de J Balvin y Juanes, comenzó a trabajar con la catalana cuando no tenía contrato y aún no había grabado el disco “El mal querer”, que la catapultó a la fama internacional en 2018.

¿Quién es Rebeca León?

La mujer, de ascendencia cubana, ha dirigido las carreras artísticas de los cantantes J Balvin y Juanes.

Asimismo, la agente logró que Rosalía pasara de Sony Music a Columbia Records. Esta discográfica tiene entre sus artistas a cantantes como Adele, Beyoncé, Céline Dion, Bob Dylan o Harry Styles.

De igual modo, acaba de cerrar un contrato de contenido con Sony Music, fue productora de la película The Father of the Bride y se encuentra desarrollando un proyecto junto al dramaturgo Steven Levinson para HBO.

