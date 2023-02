+ VIDEO | Nacho da detalles sobre presentación en San Agustín

El cantante venezolano Nacho relató la experiencia que vivió recientemente cuando un grupo de habitantes de San Agustín, en Caracas lo expulsaron del lugar y le impidieron cantar para la comunidad, donde también hizo entrega de algunos aportes para el beneficio de los vecinos.

En la entrevista que será publicada este jueves en su canal de Youtube, Nacho cuenta que a pesar del incómodo episodio no sintió nada que perjudicara su tranquilidad, dado que en todo momento mantuvo la calma ante la actitud de un grupo de personas.

«Yo estaba relajado y fíjate que cuando yo me estoy yendo una señora de la comunidad se me acerca y me dice ‘mijo disculpa no vayas a pensar que todos nosotros somos así’ aquí todos queríamos que tu cantaras», comenta el artista.

«Es difícil creer que una persona actúe de esa manera tenga a Dios en su corazón», agrega al cuestionar la actitud de quienes prefirieron arruinar el momento que tenía previsto realizar en la comunidad.