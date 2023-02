Netflix: cómo intentará detener el compartido de contraseñas en el mundo

En los últimos meses, Netflix ha hecho diversos cambios en su plataforma para así evitar que haya muchos usuarios disfrutando de su contenido sin que necesariamente hayan pagado una suscripción al servicio de streaming.

Y es que anteriormente era muy sencillo ver todo lo que la plataforma de Netflix ofrece si alguno de nuestros conocidos nos compartían su cuenta para que pudiéramos acceder a ella con estos datos desde nuestros dispositivos electrónicos.

Con el fin de evitar que los usuarios siguieran compartiendo sus contraseñas, Netflix ha puesto en marcha un plan para, por así decirlo, ponerle un candado a los usuarios y obligarlos a pagar por disfrutar de su contenido.

Es por ello que desde enero de 2023, la compañía anunció el lanzamiento de esta nueva estrategia, dando a conocer más detalles en el apartado de preguntas frecuentes que hay en su sitio web oficial.

La principal modificación que hará Netflix es que ahora habrá un paso de verificación de del dispositivo, ya sea smartphone, computadora o smart TV quieran ingresar a la plataforma a través de una cuenta que no está conectada a la red doméstica del usuario.

Esta verificación se realizará de manera automática cuando alguien intente acceder a su cuenta en un nuevo dispositivo que no esté asociado con su hogar, o si su cuenta se usa repetidamente fuera de su hogar.

Esto lo puede saber Netflix ya que informa que usa direcciones IP, identificaciones de dispositivos y actividad de la cuenta para determinar qué dispositivos pertenecen a una misma casa.

Netflix enviará un correo electrónico al titular principal de la cuenta con un código de verificación de 4 dígitos, mismo que tendrá 15 minutos para ingresar antes de que caduque.

En caso de que Netflix compruebe que has compartido tu cuenta con alguien más, en Estados Unidos, hasta ahora, no se contempla un cobro extra por esta situación; sin embargo, en países como Perú, Costa Rica y Chile sí se están facturando hasta $3 dólares extra al mes por agregar “subcuentas” para usuarios que no viven bajo el mismo techo.

