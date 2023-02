Perú | Torres: “No importa que haya más  muertos, tiene que haber una nueva Constitución”

Dirigente ayacuchano Che Bernaola Torres es vinculado al MOVADEF

El dirigente de Ayacucho Che Bernaola Torres, quien entabló comunicación con el gobierno del expresidente Pedro Castillo en el año 2021, se pronunció sobre las manifestaciones y la ola de violencia que se viven en el país.

El dirigente antiminero ha sido vinculado en más de una ocasión al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), grupo conocido por desempeñarse como el brazo legal de la organización terrorista Sendero Luminoso.

En sus declaraciones a una radio local, el sindicalista le restó importancia a los numerosos decesos ocurridos, tras la crisis social y política, en distintas regiones a nivel nacional. Frente a ello, en cambio, priorizó la realización de una nueva Carta Magna.

Hasta el momento, según un reporte de la Defensoría del Pueblo, al menos 58 personas (civiles y policías) perdieron la vida en los enfrentamientos, bloqueo de vías, etc., suscitados, mientras que 1798 ciudadanos resultaron heridos y permanecen bajo supervisión médica.

“El pueblo no puede retroceder más, nueva Constitución o nada. Eso tiene que ser la lucha, tenemos que lograrlo (…) no importa que hayan más muertos, pero tiene que haber nueva Constitución. Esa es la posición, particularmente, de nosotros”, afirmó en diálogo con la radio local Ayacucho Digital.

Bernaola Torres cobró cierta notoriedad durante la pasada gestión de Pedro Castillo Terrones, en noviembre del 2021, tras su encuentro con la entonces premier Mirtha Vásquez. La funcionaria suscribió un acuerdo con el dirigente, frente a un amplio público, para el inicio de cierre de cuatro operaciones mineras en la zona sur peruana.

En el acta de dicha actividad, Bernaola figura como presidente de un supuesto “comité de lucha central contra la contaminación minera en las cabeceras de cuenca de Ayacucho Sur”.

Leer también: Jefe del gabinete de asesores de la Presidencia renunció al cargo

Raúl Molina renunció como jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República porque no sería el asesor principal que busca la presidenta Dina Boluarte.

Y aseveró, a través de una carta enviada a la dignataria, que desde afuera del Gobierno puede contribuir a las reformas que el país requiere «impostergablemente».

«Trate de poner mi mejor esfuerzo para contribuir al reencuentro entre peruanos, pero no parezco ser el asesor principal que usted quiere. Siendo así, he concluido que desde fuera del Gobierno puedo hacer más por las reformas que el país requiere impostergablemente. Por tanto, por medio de la presente, presento mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República que usted me confió», escribió.

Raúl Molina invocó a que continúen los esfuerzos para acabar con la crisis política desencadenada tras las violentas protestas a nivel nacional.