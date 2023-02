Prepara esta receta de flores de alcachofa a la plancha y triunfa con esta deliciosa forma de cocinar las alcachofas ya que quedan tiernas, sabrosas y además muy estéticas y apetecibles. Se puede partir de alcachofas confitadas o alcachofas cocidas y en la receta verás cómo prepararlas con este segundo método. Además vas a aprender cómo pelarlas para disfrutar de todo su sabor y textura sin preocuparte de que haya hojas o zonas duras.

En esta ocasión he utilizado esta receta sobre cómo hacer alcachofas cocidas, con tiempos y trucos y a partir de ahí he preparado las flores. Además no dejes de preparar otros clásicos con esta verdura como las alcachofas con jamón y cebolla, las alcachofas al horno que se cocinan casi enteras y sin pelar o estas alcachofas a la plancha, riquísimas.

Ingredientes para hacer flores de alcachofa a la plancha, deliciosas (4 personas):

8 alcachofas frescas o la cantidad que prefieras.

1/2 limón.

Unas ramas de perejil.

4 lonchas de jamón serrano.

Aceite de oliva virgen extra y sal (yo he utilizado sal en escamas ya que aporta un toque crujiente pero puedes utilizar la sal que prefieras).

Preparación, cómo hacer la receta de flores de alcachofa a la plancha, deliciosas:

Para elaborar esta receta se puede partir de alcachofas confitadas o alcachofas cocidas y en esta ocasión he optado por estas últimas. Comenzamos limpiando las alcachofas. Quita con tus manos las hojas más exteriores y duras hasta llegar a esas que están un poquito más amarillas y suaves. Lo ideal es utilizar unas alcachofas de calidad pero si las que estás utilizando tienen en el interior los pelillos un poco duros puedes retirarlos con ayuda de una cucharita de postre. Pela (lo ideal es con un pelapatatas) el rabo. Por último corta el extremo inferior de la alcachofa. Ve poniéndolas en un bol lleno de agua con el zumo de limón para evitar que se oxiden. Eso si, como suelen flotar una parte de la alcachofa puede quedar fuera del agua y oxidarse así que un buen truco para evitarlo es colocar encima un colador o escurridor grande de manera que las alcachofas queden completamente sumergidas en el agua. Pon una olla con abundante agua a fuego fuerte y una cucharadita de postre de sal y cuando empiece a hervir echa las alcachofas a la olla. De nuevo para evitar que se oxiden puedes poner el mismo colador (siempre que sea metálico) sobre las alcachofas para que queden por completo dentro del agua. También hay quien utiliza un plato. Baja un poco el fuego pero que el agua siga borboteando y cuécelas 15 minutos. Puedes pincharlas con un tenedor para comprobar que ya están tiernas. Para esta receta es importante que no se cuezan de más para que no se deshagan y podamos cocinarlas después a la plancha sin problemas. Cuando las alcachofas estén cocidas pásalas a un escurridor y cógelas una a una del tallo para que suelten toda el agua que puedan llevar dentro. En este punto se puede seguir con la receta o bien guardarlas en un recipiente de la nevera y conservarlas hasta 2-3 días para en cualquier momento sacarlas y cocinarlas como sigue. Córtales el tallo para que les quede encima una base lisa. Los tallos puedes comerlos tal cual o pasarlos también después por la sartén. Abre las hojas de las alcachofas con cuidado de no romperlas hasta llegar a las más pequeñitas. Pon una sartén a fuego alto con un poco de aceite de oliva y cuando esté caliente pon las alcachofas encima de forma que queden sus hojas abiertas sobre la sartén y se cocinen por dentro. Espera un par de minutos o hasta que compruebes que se han dorado, dales la vuelta y cocínalas otros 2 minutos más. Mientras ve cortando las lonchas de jamón serrano en tiras finas y repártelas por los platos en los que vayas a servir las alcachofas. Coloca las alcachofas sobre las tiras de jamón conforme vayan estando doradas por ambos lados. Termina echándoles un chorrito de aceite de oliva por encima y también un poco de sal en escamas.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Disfruta de estas alcachofas recién sacadas de la sartén, ligeramente doradas y calientes aunque lo cierto es que también se pueden comer templadas o incluso frías. Si te sobran cocidas puedes guardarlas 2-3 días en la nevera y también congelarlas y lo mismo pasa si las has cocinado ya en la sartén y te sobran, no les pasa nada y simplemente puedes volver a recalentarlas en la sartén cuando vayas a comerlas (siempre y cuando estén descongeladas o simplemente frías de la nevera).

Es increíble la textura tan tierna que tienen y el sabor tan potente que conservan, que se incrementa con el toque doradito que le aportan la sartén y el aceite al cocinarlas a la plancha. Un poco de sal en escamas y el jamón serrano les dan el toque definitivo, están de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de flores de alcachofa a la plancha, deliciosas:

A la hora de acompañarlas el jamón serrano es lo más clásico pero prueba a acompañarlas con gulas o a freír unos ajos y unas guindillas previamente en el aceite que vas a utilizar para cocinarlas. También les sienta genial la salsa romesco, unas anchoas, un poco de salsa brava, alioli casero… atrévete a probarlas con diferentes combinaciones.

Consejos:

Es importante fijarte en algunos detalles a la hora de comprar las alcachofas para asegurarte de que están frescas y en perfectas condiciones. Lo ideal es que sus hojas estén muy apretadas y bastante duras, sin ninguna zona ennegrecida. Aún así hay bastantes variedades y lo que mejor me funciona es comprarlas en mercados o fruterías de confianza, en las que se que traen verduras de buena calidad.

Si abres una alcachofa y los pelillos que hay en su interior se notan un poco duros lo mejor es que los retires ayudándote de una cuchara ya que pueden no ser muy agradables de comer. Aún así, si las alcachofas que compras están en temporada y has seguido el consejo anterior para escogerlas esos pelillos deberían estar tiernos y ser muy agradables de comer.

Es cierto que se desperdicia mucha cantidad de alcachofas al limpiarlas pero es que tiene que ser así, por su textura dura las hojas no se pueden comer. Aún así si te da mucha pena tirar todas las hojas y vas a preparar un caldo próximamente lávalas y añádelas a la olla junto con el resto de verduras e ingredientes con los que lo vayas a preparar, aportarán su sabor y ya después, si o si, podrás desecharlas tranquilamente sabiendo que lo han dado todo.