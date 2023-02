EEUU | Grupo cristiano suma más de 20.000 firmas contra candidatura de Trump en 2024

Un grupo cristiano ha recolectado cerca de 21.000 firmas en una petición que rechaza una nueva candidatura del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca al considerar que sería un «desastre» para el país y criticar sus «tácticas fascistas» y su implicación en el ataque al Capitolio de enero de 2021.

Faithful America tildó en su petición de alarmista y «plagado de mentiras el discurso del pasado 15 de noviembre en el que el republicano anunció su aspiración presidencial para 2024.

«Trump dejó en claro que tiene la intención de redoblar las tácticas fascistas que llevaron al mortal ataque cristiano-nacionalista del 6 de enero en nuestro Capitolio», señala el documento, cargado en su página de internet.

22k+ Christians signed our petition asking Meta to make Trump’s Facebook ban permanent because God calls us to embrace truth and turn away from violence — and we won’t stop pushing media & tech companies to do more to crack down on harmful misinformation. https://t.co/lsr9CVjymC

— Faithful America (@FaithfulAmerica) January 25, 2023