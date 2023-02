EN VIVO, Ryan Bader vs Fedor Emelianenko, Bellator 290, cartelera, horario, canales de transmisión

Te decimos cómo, cuándo, a qué hora, por dónde ver en vivo y gratis, Ryan Bader vs Fedor Emelianenko, por el campeonato peso pesado, la cartelera se efectuará en el Kia Forum en Inglewood, CA el 4 de febrero del 2023.

PREVIA

BELLATOR MMA hará su debut histórico en la cadena de televisión CBS y Paramount+ desde el Kia Forum en Inglewood, CA. En el histórico evento principal del Campeonato Mundial de Peso Pesado, el actual campeón y atleta No. 6 Libra por Libra Ryan “Darth” Bader (30-7, 1 NC) busca convertirse en el primer hombre en derrotar al legendario No. 3 clasificado Fedor “The Last Emperor” Emelianenko (40-6, 1 NC) dos veces en la última pelea del ícono ruso en lo que ha sido una carrera sin igual en los deportes de combate.

Sin lugar a dudas, uno de los mejores artistas marciales mixtos que jamás haya adornado la jaula, el ruso Fedor Emelianenko buscará un final de libro de cuentos para su legendaria carrera el 4 de febrero cuando intente capturar el Campeonato Mundial de Peso Pesado contra su rival Ryan Bader.

El ex campeón de peso pesado de PRIDE FC acumuló 16 devastadores nocauts y 15 sumisiones sobre oponentes de clase mundial durante sus más de dos décadas en la cima de la división de peso pesado de MMA. Que Emelianenko haya buscado específicamente la revancha contra Bader, el campeón reinante, en lugar de aceptar un enfrentamiento más fácil en su pelea de retiro refleja su valor mítico y sus insaciables aspiraciones de campeonato.

CARTELERA:

Evento principal del título mundial de peso pesado: #C- Ryan Bader (30-7, 1 NC) vs. #3- Fedor Emelianenko (40-6, 1 NC)

Evento co-principal por el título mundial de peso mediano: #C- Johnny Eblen (12-0) vs. Anatoly Tokov (31-3)

Pelea de peso welter: Sabah Homasi (17-10) vs. Brennan Ward (16-6)

Pelea de peso welter: #7- Neiman Gracie (11-4) vs. Dante Schiro (9-4)

Pelea de peso welter: #8- Lorenz Larkin (24-7, 2 NC) vs. Mukhamed Berkhamov (15-1, 1 NC)

Pelea de peso pluma: Henry Corrales (20-6) vs. Akhmed Magomedov (9-0, 1 NC)

Pelea de peso pesado: #5- Steve Mowry (10-0, 1 NC) vs. Ali Isaev (9-0)

Pelea de peso ligero: Chris González (7-2) vs. Max Rohskopf (7-1)

Pelea de peso semipesado: #6- Grant Neal (7-1) vs. #T9- Karl Albrektsson (13-4)

Pelea de peso mosca: Alejandra Lara (9-6) vs. Diana Avsaragova (5-0)

Pelea de peso gallo: Darrion Caldwell (14-6) vs. Nikita Mikhailov (9-2)

Pelea de peso gallo: Jaylon Bates (6-0) vs. Jornel Lugo (8-1)

FECHA:

4 de febrero del 2023

HORARIO:

Preliminares:

México: 5 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 6 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 7:00 PM

Estelares:

México: 9 PM

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 PM

Argentina, Chile y Uruguay: 11:00 PM

CANALES:

Paramount, Youtube,

ESTADIO:

Kia Forum en Inglewood, CA

