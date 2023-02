no hay voluntad política para definir el aumento

1531333

Caracas.- La tercera reunión con representantes de centrales sindicales, el sector empresarial y del gobierno de Nicolás Maduro con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) terminó sin acuerdos sobre el aumento salarial. Los dirigentes sindicales que hacen vida en el país lamentan esta situación porque consideran que se ha perdido la oportunidad de llegar a un consenso con el acompañamiento internacional.

“Lamentablemente no hay voluntad política del Gobierno -de Maduro- para definir el aumento salarial e incluso dijo que no tienen recursos y no pueden dar ese aumento ahorita”. Así lo explicó este viernes, 3 de febrero, a El Pitazo la profesora y miembro de la directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Belkis Bolívar.

Diálogo tripartito: ¿qué definieron sobre salario mínimo en la reunión con la OIT?

Asimismo, destacó que la mesa técnica instalada va a buscar el método para la fijación del salario mínimo, situación que es mal recibida por los trabajadores públicos venezolanos que desde hace meses claman por un aumento salarial que le permita cubrir sus necesidades básicas.

“Estamos decepcionados porque no vemos que el tema salarial avance en Venezuela y cada día el salario pierde su poco poder adquisitivo”, señaló Bolívar.

Mantener las protestas

Bolívar añadió que ante la falta de respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro es necesario mantener las jornadas de protestas porque los maestros están tristes y molestos.

Además, señaló que a principios del año 2023 los maestros querían protestar pero iban a las escuelas; sin embargo, ante el panorama actual se encuentran tan disgustados que se han dividido por turnos para no ir todos los días.

“Pero al ver que el gobierno es ciego, sordo y mudo comenzaron a trabajar por turnos, unos tres días mientras otros dos días, y hay algunos estados donde ni siquiera han comenzado a trabajar desde el 9 de enero, como Bolívar, Portuguesa y Táchira”, agregó Bolívar.

No se plantean todos los temas a discutir

José Marcano, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Tierras, aseveró que “Margarita era un momento propicio para que los trabajadores pudieran tener una respuesta a sus reclamos salariales, pero, ¿qué pasó? No sucedió nada porque el tema siempre fueron las sanciones porque la verdad es que no se plantean todos los temas a discutir”.

Sindicatos reunidos con OIT: no han propuesto montos ni fecha de aumento salarial

Marcano indicó que la creación de las mesas técnicas no es nueva, puesto que desde hace meses se anunció la creación de este ente, pero a la fecha no ha mostrado resultados. Aún siguen presos algunos dirigentes sindicales, no se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores y ni han eliminado el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Cuestionó que en vez de anunciar avances salariales, el único pronunciamiento es que las centrales sindicales irán a elecciones. “¿Usted cree que los trabajadores van a estar alegres porque van a elecciones sindicales?”, se preguntó el dirigente.

Por su parte, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de la UCV (SinatraUCV), destacó que la OIT fue engañada durante este proceso porque ya lleva tres giras en Venezuela, pero el Ejecutivo Nacional no ha cumplido con las exigencias de este organismo.

Finalmente, Sánchez acotó que la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central de Trabajadores/as Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Confederación General de Trabajadores que participa en el diálogo tripartito fueron sin intenciones de negociar y solo buscaban intereses particulares.

